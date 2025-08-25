Convocazioni e posti disponibili, iniziate le nomine per le supplenze 2025/2026 del Personale Ata

Il personale Ata è partito in ritardo con le immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico, ma ha recuperato velocemente terreno al punto che per le supplenze ATA 2025/26 sono già iniziate le convocazioni dagli Uffici scolastici. Proprio in seguito alla procedura di immissioni in ruolo, gli Uffici scolastici hanno iniziato a pubblicare le convocazioni per i contratti a tempo determinato del personale ATA.

L’esaurimento delle prime due graduatorie

La pubblicazione si riferisce al lavoro dei singoli Uffici scolastici provinciali che stanno provvedendo alla diffusione delle note contenenti le convocazioni per le supplenze del personale ATA. I posti disponibili per l’anno scolastico 2025/26 vengono assegnati con contratti a tempo determinato. Le supplenze vanno di diritto al personale Ata inserito nelle graduatorie di prima e seconda fascia.

Ma può presentarsi il caso che le prime due graduatorie si esauriscano. Se così fosse, e dovessero essere necessarie ulteriori disponibilità, si va oltre le fasce provinciali proseguendo con le convocazioni che interessano le graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia.

I posti disponibili

Per restare aggiornati è bene visualizzare quotidianamente l’elenco delle pubblicazioni, dal momento che viene costantemente integrato con nuove convocazioni. Oltre alla mail di convocazione, i diretti interessati possono fare riferimento al sito dell’Ufficio scolastico provinciale.

E’ su questi siti che vengono pubblicati avvisi e scadenze utili per la partecipazione alle convocazioni. Sempre sui siti degli Uffici Scolastici Provinciali sono stati pubblicati gli avvisi con i turni di convocazione. Avvisi che contengono i posti disponibili per le immissioni in ruolo del personale ATA in vista del prossimo anno scolastico 2025/26.

Per conoscere le date di apertura dei turni, bisogna fare riferimento ai siti web degli Ambiti Territoriali Provinciali. Ma i diretti interessati riceveranno anche un avviso e-mail inviato in automatico dal sistema informatico. Questo l’elenco delle convocazioni e dei posti disponibili.