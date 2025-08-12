Turni di convocazione e posti disponibili per le immissioni in ruolo ATA, le comunicazioni sui siti ufficiali degli Uffici Scolastici Provinciali

Prosegue la pubblicazione, sui siti ufficiali degli Uffici Scolastici Provinciali, degli avvisi contenenti i turni di convocazione.

Il ritardo nella procedura

Sono i giorni anche dei posti disponibili per le immissioni in ruolo del personale ATA utili in vista del prossimo anno scolastico, il 2025/26. Dopo tanta attesa e un pizzico di preoccupazione da parte dei diretti interessati, è finalmente stato dato il via a questo ambito di procedura che riguarda un contingente fondamentale per il funzionamento della quotidianità scolastica. Con agosto ormai inoltrato, sarà necessario stingere i tempi per arrivare in tempo con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Il via ai turni è comunicato sui siti ufficiali degli Ambiti Territoriali Provinciali. E’ questo il sistema più affidabile cui fare riferimento, ma c’è anche il canale dell’avviso e-mail inviato dal sistema informatico, che può comunque essere soggetto a problematiche e intoppi. Ragion per cui è sempre meglio fare riferimento alle comunicazioni sui siti ufficiali.

I numeri previsti

Questi i numeri relativi alle assunzioni in ruolo per 9.524 unità. Verranno divise in 6.766 collaboratori scolastici, di cui 48 provenienti dal bacino ex LSU, 2.071 assistenti amministrativi, 657 assistenti tecnici, 12 operatori dei servizi agrari, 7 cuochi, 6 guardarobieri, 5 infermieri.

La presentazione delle domande da parte dei candidati convocati che si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie ATA 24 mesi, fa riferimento alla piattaforma telematica su Polis Istanze online nei tempi indicati dai turni di convocazione. E’ l’unico canale ufficiale per la presentazione della domanda, tutti gli altri non verranno presi in considerazione.

Le sanzioni in caso di rinuncia

La mancata presentazione della domanda in tempo utile comporta l’assegnazione di una sede conferita d’ufficio. Ma c’è anche la possibilità di rinunciare esplicitamente alla nomina. In questo caso però si incorre nelle sanzioni previste dalla normativa.