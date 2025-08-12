Priorità nell’assegnazione provvisoria interprovinciale ai docenti specializzati assunti da Gps rispetto a chi non ha titolo

Nell’ambito delle assegnazioni provvisorie 25/26 su sostegno, hanno precedenza i docenti assunti da GPS, poi tocca ai colleghi senza titolo.
Il valore della specializzazione
Secondo la normativa, infatti, ai docenti specializzati viene data precedenza, anche nel caso in cui siano stati assunti a tempo determinato nell’a.s. 24/25 da GPS. La precedenza opera rispetto ai colleghi non specializzati interessati all’assegnazione provvisoria interprovinciale. Il possesso del titolo in questo caso diventa una discriminante fondamentale.
Per stabilire l’ordine dei movimenti bisogna fare riferimento all’Allegato 1 al CCNI 25/28, contenente la normativa di riferimento per i criteri di assegnazione delle operazioni. E’ questa la sequenza di riferimento dell’art. 9 del contratto stesso.
Si è deciso che nel conferimento dell’assegnazione interprovinciale su sostegno, i docenti che non dispongono del titolo di specializzazione siano collocati in fondo all’ordine di sequenza.
La normativa di riferimento
Questo conferisce priorità di assegnazione ai docenti specializzati. Vale sia nel caso di contratto a tempo indeterminato che determinato da GPS sostegno prima a.s. 24/25. In entrambi i casi, beneficiano della precedenza sul movimento rispetto ai colleghi non specializzati.
Le assegnazioni dei docenti assunti a tempo determinato da GPS sostegno prima fascia a.s. 24/25 vengono dopo quelle dei colleghi già di ruolo specializzati.
Per trovare risconto della normativa che sancisce che i docenti specializzati si muovo prima dei colleghi non specializzati, bisogna fare riferimento all’art. 7/14 del CCNI 25/28:
L’assegnazione di cui al presente comma è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di specializzazione sul sostegno presenti nelle GAE, nelle GPS, nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.
Le tempistiche
La tempistica di riferimento delle operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione 25/26 prevede dal 28 luglio gestione e valutazione domande, entro il 22 agosto la conclusione delle operazioni.