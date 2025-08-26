Primo bollettino Gps, come si calcolano i posti disponibili per le nomine da algoritmo 2025

Entro questa settima a potrebbero essere pubblicati già i primi bollettini per le supplenze, quindi entro la fine di agosto, considerato che il 31 agosto è domenica. Quindi se si vorrà procedere entro venerdì, significa che i primi risultati con le nomine si avranno già entro il 29 agosto, un risultato ottimale. Ma non ci sono certezze, e soprattutto non è detto che questo riguardi tutti gli Usp anzi.

Grandi province in ritardo

Ci siamo abituati negli ultimi anni a vedere una forte disomogeneità nelle tempistiche tra provincia e provincia, con quelle più corpose spesso interessate dai ritardi maggiori legati a tempistiche di lavorazione più complesse. In ogni caso, i primi bollettini ufficiali potranno arrivare solo se quell’Usp avrà completato la fase zero relativa alla conferma dei docenti di sostegno su richiesta della famiglia, con relativa stesura interna della simulazione mediante bollettino zero per verificare la nominabilità dei destinatari di continuità.

Se per le nomine delle supplenze Gps ordinarie non ci sono scadenze tassative per il primo bollettino, il ministero è stato più severo per quel che concerne la conclusione della procedura relativa alle conferme sul sostegno, che devono uscire entro il 31 agosto.

Poi potrà patire l’algoritmo, che a livello tecnico non sarà diverso da quello dell’anno scorso. Resta in vigore quello basato sull’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024, uguale nelle sanzioni alla precedente OM n. 112/2022 e alla OM n. 60/2020. Anche il meccanismo resta invariato, poggiando sulle stesse disposizioni normative dell’anno scorso.

Come si calcolano i posti disponibili

I posti disponibili per il primo bollettino si calcolano in base ai posti dell’organico di diritto residuati. A questo si aggiungono quelli dell’organico di fatto non coperti da utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Inoltre, bisogna prendere in considerazione anche i posti che si libereranno dal 1° settembre per congedi, aspettative, part-time. Ultimi da mettere in elenco i posti che derivano da assenze brevi o malattie.