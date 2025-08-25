Nomine Gps 2025: pubblicate nuove graduatorie di province aggiornate, c’è anche Milano

Nel giorno che potrebbe aver visto i primi Uffici scolastici provinciali avviare le operazioni interne per la fase zero dell’algoritmo, prosegue la ripubblicazione delle Graduatorie GPS valide per l’anno scolastico 2025/26, e che saranno utilizzate per i bollettini, dallo zero fino all’ultimo necessario.

Procedura interna

Ricordiamo che la fase zero dell’algoritmo, non prevedendo la pubblicazione ufficiale del bollettino zero, è una simulazione interna agli uffici scolastici per cui non è detto che arrivi alcuna comunicazione ufficiale del suo avvio. Arriveranno invece le notifiche via mail e via app IO ai docenti che sono risultati nominabili sulla cattedra dello stesso anno, dopo che hanno dato la loro disponibilità mediante la presentazione della domanda per le 150 preferenze.

Le pubblicazioni invece delle graduatorie che stanno proseguendo ancora oggi, sono da parte degli Uffici Scolastici che in seguito a una serie di controlli stanno ripubblicando gli elenchi prima fascia, elenco aggiuntivo, seconda fascia. Da capire se queste ripubblicazioni contengono anche le correzioni derivanti dalla decurtazione dei punteggi Clil o se queste avverranno in seguito.

Le modifiche

Naturalmente se dovessero arrivare dopo l’avvio dell’algoritmo, potrebbero poi portare a correzioni e rivalutazioni del conferimento degli incarichi. Sicuramente sono elenchi che beneficiano dei controlli da parte delle segreterie scolastiche. Contengono eventuali correzioni dei punteggi o depennamento per mancanza del titolo di accesso.

Sono modificati anche in virtù della costituzione dell’elenco aggiuntivo alla prima fascia sia posto comune che sostegno per chi ha conseguito abilitazione o specializzazione sostegno entro il 30 giugno 2025. Da questi elenchi vengono cancellati i docenti inclusi in GAE per la medesima provincia e classe di concorso, e sono comprensivi del consolidamento della posizione in prima fascia GPS per chi ha conseguito il TFA sostegno in Italia ai sensi della nota del 20 giugno 2025.

Come cambiano le gaduatorie

In virtù di queste modifiche ci saranno inevitabilmente docenti che avranno scalato delle posizioni e altri, interessati da eventuali correzioni, che potranno averne persa qualcuna. In questa pagina potete trovare l’elenco di tutte le graduatorie aggiornate, con l’aggiunta di grandi province come Milano.