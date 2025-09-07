Laurea e 24 cfu non bastano più per partecipare al Pnrr 3 di fine anno, ma ci sono alternative all’abilitazione

Tra qualche settimana verrà pubblicato l’ultimo bando di concorso in ambito Pnrr valido per l’assunzione degli ultimi 20mila docenti facenti parte del totale di 70mila entro il 2026, impegno preso dal Governo con Bruxelles nell’ambito del piano di ripresa e resilienza.
Bando entro fine anno
Per rispettare questo impegno, il bando dovrà essere pubblicato entro la fine del 2025, poi ci sarà tutto il tempo, nei limiti, per mettere in calendario le prove che presumibilmente saranno calendarizzate nei primi mesi del 2026, in modo da programmare le assunzioni in tempo per il settembre successivo.
Le 70mila assunzioni complessive saranno perfezionate sommando Pnrr 1, 2 e 3. Poi si procederà con un solo concorso scuola l’anno, da capire se si partirà dal 2026 o se si rimanderà tutto al 2027. Il prossimo concorso scuola presenterà delle novità rispetto al recente passato, che si possono già individuare in attesa che vengano ufficializzate dal bando di concorso.
I nuovi requisti
Restano fuori dalla partecipazione al PNRR 3 i candidati in possesso di sola laurea e 24 cfu conseguiti entro il 31 ottobre 2022. E’ ormai conclusa infatti la fase transitoria che consentiva la partecipazione senza abilitazione. Porte aperte ancora ai soli insegnanti tecnico pratici (ITP).
Per il resto, abilitazione da 30 CFU o da 60 CFU diventa requisito fondamentale per l’accesso alla partecipazione ai concorsi scuola della scuola secondaria di primo e secondo grado. Abilitazione unica strada per accedere? No, si può partecipare al concorso anche se in possesso di 3 anni di servizio svolti nelle scuole statali negli ultimi 5 anni, di cui 1 specifico.
Il ritardo nei percorsi abilitanti
I ritardi però nell’avvio dei percorsi abilitanti potrebbero suggerire di modificare alcuni requisiti per non penalizzare chi non li perfeziona, non per sua colpa.
Tutto inalterato per i requisiti validi per la scuola dell’infanzia e primaria: si accede con laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro l’a.s 2001/2002. Per il sostegno richiesto il possesso del titolo di specializzazione. Potranno partecipare i nuovi specializzati Indire se i corsi finiranno in tempo.