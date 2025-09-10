Province già al quarto bollettino, proseguono le nomine Gps 2025 da parte degli uffici scolastici tramite algoritmo

Come previsto nella terza settimana di pubblicazione dei bollettini Gps la situazione a livello nazionale sta diventando particolarmente disomogenea con molte province ancora ferme alla pubblicazione del primo bollettino e altre che si stanno portando avanti con i turni di nomina supplenze arrivando addirittura al quarto bollettino, come Ravenna.

Le difficoltà di alcune province

E’ una situazione fisiologica, che dipende nella stragrande maggioranza dei casi dal numero di docenti da lavorare nelle seconde province. Maggiore è il numero degli iscritti nelle graduatorie di una provincia, maggiore è il tempo che gli uffici scolastici impiegano per completare ogni turno di nomina.

Non solo: un numero elevato di docenti precari in graduatoria comporta inevitabilmente il rischio di un maggior numero di errori e revoche che porta nei giorni successivi a verifiche e correzioni, con tutte le lungaggini conseguenti che possono derivare. In ogni caso si può parlare di un anno particolarmente positivo per l’algoritmo, almeno a livello di tempistiche.

I benefici indiretti del bollettino zero

Un dato per nulla scontato, soprattutto alla vigilia quando si temeva che l’introduzione della nuova norma sulla conferma del docente di sostegno della famiglia potesse comportare procedure più farraginose e complicate in virtù del necessario rodaggio da concedere agli uffici scolastici.

E invece proprio l’introduzione di questa norma, con il termine imposto dal ministero a tutti gli uffici scolastici di fine agosto per il completamento del bollettino zero, ha consentito di snellire notevolmente i passaggi successivi, con ben 58mila docenti confermati sul sostegno che sono venuti meno nei bollettini successivi.

Roma già al secondo bollettino

Non è un caso che grandi province come Roma siano riuscite a pubblicare il primo bollettino (in molti casi pubblicato contestualmente al bollettino zero) prima dell’avvio dell’anno scolastico, cosa avvenuta raramente negli anni precedenti. Roma che al momento ha addirittura pubblicato anche il secondo bollettino di nomine.