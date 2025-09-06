In arrivo gli incarichi fino ad avente diritto, ecco i casi in cui saranno assegnate queste cattedre

Prosegue l’assegnazione degli incarichi in vista del nuovo anno scolastico che prenderà il via nella gran parte delle regioni italiane la prossima settimana con le prime campanelle che inizieranno a suonare per i diversi ordini e gradi. L’assegnazione delle supplenze mediante algoritmo è a buon punto, con la fase zero riservata alla conferma dei docenti di sostegno che si è conclusa come previsto entro il 31 agosto in tutte le province, alcune delle quali costrette a lavorare anche domenica.

Iniziato il secondo bollettino

Contestualmente alla pubblicazione del bollettino zero molte province hanno provveduto anche alla pubblicazione del primo bollettino, poi tutte le altre si sono adeguate già nella prima settimana di settembre. In questi giorni abbiamo assistito alla pubblicazione delle prime nomine da secondo bollettino: la gran parte ci sarà la prossima settimana, poi si andrà via via avanti con i posti residui proseguendo con le ulteriori nomine fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Nel frattempo alcune Gps sono già esaurite, al punto che soprattutto per infanzia e primaria abbiamo assistito alla pubblicazione dei primi interpelli.

Le nomine fino ad avante diritto

Nelle prossime settimane potrebbero essere assegnati anche gli incarichi “fino ad avente diritto”.

Potrebbe essere necessario in alcune situazioni, soprattutto quando ci sono classi di concorso o regioni in cui le graduatorie del concorso PNRR 2 non sono state ancora pubblicate. La scadenza per queste pubblicazioni è fissata al 10 dicembre. In questi casi, gli uffici scolastici potrebbero avere la necessità di disporre incarichi ‘fino ad avente diritto’, in attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive.