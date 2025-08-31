Da domani le nomine Gps per le supplenze 2025, le conferme sul sostegno sono quasi complete

Tutti gli Uffici scolastici hanno rispettato l’indicazione contenuta nel decreto ministeriale sulla conferma dei docenti di sostegno che sanciva il limite ultimo per la pubblicazione dei bollettini nel 31 agosto. Si è messa in regola anche una grande provincia come Milano. Al momento in cui scriviamo manca solo Como, ma potrebbe arrivare l’aggiornamento da un momento all’altro, anche se la scadenza di oggi coincide con una domenica.

Il resto dei bollettini Gps

In caso contrario, è lecito pensare che l’ultimo bollettino zero mancante possa essere pubblicato nelle prime ore di lunedì. In ogni caso si può dire che le tempistiche del ministero sono state rispettate, e questo lascia pensare che la prossima settimana, la prima di settembre, possa essere dedicata al primo bollettino dell’algoritmo gps 2025 da parte di tutti gli altri uffici scolastici per conferire le nomine gps ai docenti precari non destinatari di conferma.

La nuova norma sulla conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia è regolamentata dal dm n. 32 del 26 febbraio 2025.

L’attesa dei docenti confermati

Proprio all’interno di questo decreto è sancito che “Le conferme sono disposte improrogabilmente entro il 31 agosto 2025”.

Da capire quindi cosa succederà se l’aggiornamento di Como dovesse arrivare domani. Per quello che indica il ministero nel decreto, non dovrebbero essere valide, ma è inevitabile che una cosa del genere andrebbe a scapito dei docenti che attendono la loro nomina e hanno provveduto regolarmente alla presentazione della domanda per le 150 preferenze completa della sezione per la disponibilità vincolante a essere confermati come richiesta della famiglia dell’alunno dello scorso anno.

La nomina potrebbe comunque arrivare anche oggi, con termine ultimo per la presa di servizio che sarà indicato nel decreto. Nel frattempo non ci sono novità da parte dei sindacati del territorio e i candidati restano in attesa.