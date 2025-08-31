Supplenze docenti 2025, non ci sarà la riserva del 15% per il servizio civile nazionale

Nelle ore successive alla pubblicazione dei primi bollettini per l’assegnazione delle nomine per le supplenze 2025, in attesa della prossima settimana in cui verranno pubblicati ulteriori assegnazioni di incarichi, l’Ufficio Scolastico di Livorno ritiene utile precisare che la riserva per servizio civile universale vale solo per i candidati che hanno svolto effettivamente il servizio e rientrano nella normativa vigente.

Il chiarimento dell’Ufficio scolastico

L’ufficio scolastico toscano nelle ultime ore ha ritenuto opportuno chiarire che per l’anno in corso sono stati considerati riservisti soltanto i candidati che hanno svolto servizio civile universale, in base all’OM n. 88/2024, che disciplina le procedure di nomina da GPS e GaE. Il riferimento normativo, sottolinea la nota, è stato fornito anche dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, che ha ribadito la validità del principio di irretroattività delle leggi.

Elenchi aggiuntivi e precedenze richieste

Da dove nasce l’esigenza di questo chiarimento? Dal rischio che possano insorgere equivoci circa la normativa da applicare. In particolare in riferimento al fatto che diversi insegnanti avevano indicato la precedenza al momento dell’inserimento nell’elenco aggiuntivo di prima fascia. Proprio a questo proposito, è bene chiarire che non viene modificata la disciplina rispetto a quella applicata per le procedure ordinarie del biennio 2024/26. Bisogna in altre parole fare riferimento ai criteri già fissati dall’ordinanza ministeriale.

La FAQ ministeriale

A questo si aggiunge la FAQ pubblicata dal Dipartimento delle Politiche giovanili, che specifica come la riserva a favore dei volontari del servizio civile nazionale non vale prima dei bandi datati 15 marzo 2025. E’ quello infatti lo spartiacque per l’entrata in vigore della modifica normativa. Restano quindi fuori le procedure avviate prima di quella data, e rientrano in questo novero le supplenze per l’anno scolastico 2025/26.