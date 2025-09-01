In diverse province errori nel bollettino zero: alcune nomine del primo bollettino saranno revocate

Nemmeno il tempo di cominciare, con le prime prese di servizio fissate per oggi 1 settembre, che la nuova procedura per la conferma dei docenti di sostegno sta presentando già il conto in termini di errori che rischiano di ripercuotersi sul corretto avvio dell’anno scolastico e sull’assegnazione degli incarichi a chi la richiesta di continuità non l’ha avuta.

La sovrapposizione dei bollettini

La sovrapposizione in alcune province del bollettino zero utile a verificare il diritto di nomina dei docenti confermati dalle famiglie e il primo bollettino per tutti gli altri precari, sta causando alcuni errori nelle assegnazioni, complicate da gestire.

Gli uffici scolastici hanno anche dovuto operare con una certa fetta per rispettare la scadenza imposta dal ministero per la pubblicazione di tutti i bollettino zero. E infatti, anche lavorando di domenica, tutti gli uffici scolastici sono riusciti a rispettare l’impegno entro la fine del mese.

Questo però, unito al fatto che si trattava di una procedura sperimentale al suo primo anno, ha generato una serie di errori ancora non quantificati, che si ripercuoteranno a cascata sui prossimi bollettini e che inficiano già i primi bollettini pubblicati da alcune province.

Le conseguenze sul bollettino uno

In caso di errore del bollettino zero, infatti, il candidato cui viene revocata la conferma sul sostegno dovrà essere reinserito a partire dall’elaborazione del primo bollettino.

Questo incide sulla nomina di chi ha avuto un incarico nel primo bollettino, che dovrà essere rettificato. Il che comporta la revoca dell’incarico a chi ha preso servizio essendo stato già nominato.

Nel caso il candidato poi non rientri nel primo bollettino, dovrà aspettare i successivi turni di nomina. Quanto è estesa questa situazione di errori del bollettino zero che si ripercuotono sul bollettino uno? Ancora difficile fare una stima, la speranza è che si rettifichi tutto prima possibile e che il numero degli errori sia limitato.