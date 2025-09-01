Supplenze anche ai docenti di ruolo: ecco chi sta ottenendo le nomine in questi giorni

Anche i docenti di ruolo in questi giorni in cui ha preso il via l’algoritmo per le supplenze gps 2025 stanno accettando incarichi a tempo determinato. Possono farlo, ed è sempre una questione che solleva polemiche e critiche nei confronti della normativa che lo consente, ma solo se rientrano in determinate casistiche.

Supplenze per i neoassunti in ruolo

I docenti neoassunti in ruolo possono accettare supplenze solo dopo l’anno di prova. Diversa a disciplina per gli assunti da GPS sostegno, per i quali i tempi si allungano a tre anni.

La supplenza tramite algoritmo può essere accettata da un docente immesso in ruolo da GaE o concorso, solo dopo che ha superato l’anno di prova. In questo caso, rientra tra gli aventi diritto ad accettare incarichi annuali al 30 giugno o al 31 agosto su posto intero. Se ha superato questo vincolo, può accettare supplenze anche per tipologie diverse da quella di titolarità. Rientrano in questo novero anche le supplenze sul sostegno senza preclusione per le province differenti.

L’anno svolto in supplenza viene poi riconosciuto nel computo finale del triennio di vincolo previsto dalle norme vigenti (Dlgs 59/2017 e CCNI 2025/28). In virtù di questa normativa, concluso il periodo trascorso con contratto a tempo determinato, dopo il superamento del periodo di formazione e prova, il docente ha completato i tre anni obbligatori di permanenza.

Assunti da GPS sostegno: regole diverse

Non vale lo stesso criterio per chi è stato assunto da GPS di I fascia sostegno. Gli insegnanti che hanno preso servizio con le procedure straordinarie dal 2023/24 in poi, devono rispettare il vincolo è di tre anni di effettivo servizio nella scuola in cui si è svolto l’anno di prova. La possibilità di accettare altre supplenze scatta solo trascorso questo periodo. A quel punto sarà possibile accettare supplenze su altra tipologia di posto, grado o classe di concorso.

Discorso diverso invece per chi è stato assunto da GPS negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23. In questo caso la normativa rispecchia quelle dei neoassunti da GaE e GM: superato l’anno di prova, possono accettare incarichi a tempo determinato.