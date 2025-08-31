Nomine Gps 2025, il riepilogo dei primi bollettini pubblicati e domani inizia la settimana decisiva

Rispettando la tabella di marcia indicata dal ministero, entro il 31 agosto sono stati pubblicati gli elenchi dei docenti confermati su posto sostegno da quasi tutte le province. E’ l’operazione preliminare all’algoritmo Gps regolamentata dal dm n. 32 del 26 febbraio 2025, che impone il completamento delle operazioni entro la fine del mese, per garantire la presa di servizio il primo settembre, domani.

I primi bollettini

Il ministero aveva anche auspicato che entro la fine di agosto si potesse partire con il primo bollettino, e in effetti alcuni uffici scolastici sono riusciti a rispettare questa indicazione, pubblicando le nomine per le supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2026 attribuite da gaE e GPS per l’anno scolastico 2025/26. In questi casi, la presa di servizio è indicata nel decreto.

Domani dovrebbe concludersi definitivamente la procedura di emissione dei bollettini riservati ai docenti coinvolti dalla procedura di conferma, sempre che qualche ufficio scolastico non abbia deciso di fare gli straordinari di domenica per rispettare le consegne indicate dal ministero nel decreto.

Possono essere confermati sul sostegno i docenti in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità, quelli senza titolo di specializzazione reclutati da seconda fascia GPS e quelli assunti da graduatorie incrociate per il sostegno.

La verifica degli uffici scolastici

Le nomine arrivano in seguito alla verifica degli Uffici che hanno controllato il diritto alla conferma degli insegnanti che hanno manifestato la loro disponibilità compilando la domanda per le max 150 preferenze. Per ottenere le nomine, devono esserci posti disponibili compatibili con le tipologie di contratto cui l’aspirante si è dichiarato interessato, nella scuola di potenziale conferma.

I bollettini per il prossimo anno scolastico vengono compilati, in base ai risultati dell’algoritmo, incrociando preferenze espresse dagli aspiranti, disponibilità e posizione in graduatoria degli stessi. Da domani arriveranno gli altri primi bollettini degli uffici scolastici che non hanno ancora provveduto, e in alcuni casi nel corso della settimana si ptorebbe già provvedere con il secondo bollettino.