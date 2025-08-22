Docenti specializzati in provincia diversa rispetto a quella di inserimento in GPS, nominabili se residuano posti di sostegno vacanti sullo stesso grado della conferma

Come funziona la fase zero dell’algoritmo, la simulazione che dal 23 agosto potrà prendere il via per procedere alla verifica del diritto di nomina dei docenti destinatari di conferma sul sostegno? C’è molta incertezza e un po’ di confusione circa questa procedura, e non potrebbe essere altrimenti considerato che è una novità assoluta introdotta dal decreto ministeriale n. 32 del 2025 che sancisce la continuità su richiesta della famiglia dello studente con disabilità. Una procedura che darà i suoi frutti, considerato che in base a dati ministeriali, la metà dei docenti precari in questo ambito dovrebbe rimanere in servizio nella stessa scuola anche per l’anno scolastico 2025-2026.

Il bollettino zero

La procedura che porterà alla stesura del bollettino zero, non pubblicabile (e che procederà la fase ordinaria dei bollettini gps per le nomine 2025 entro il 31 agosto), è regolamentata dalla circolare n. 157408 del 9 luglio 2025.

La procedura sarà gestita dall’algoritmo, mediante procedura informatizzata. Servirà a consentire agli Uffici di verificare che i docenti destinatari di richiesta di conferma e che hanno dato disponibilità nella domanda per le max 150 preferenze siano nominabili.

Che criteri deve rispettare un docente di sostegno per essere nominabile? Significa che deve avere diritto alla nomina nell’ambito del contingente complessivo dei posti disponibili per l’anno scolastico 2025/2026.

Perché si configuri questa condizione, deve esserci una disponibilità, coerente con le tipologie di contratto cui l’aspirante si è dichiarato interessato, nella scuola di potenziale conferma.

I casi possibili

Se il bollettino zero darà esito positivo, significa che se risulterà che nella stessa istituzione scolastica ci sono tutte le condizioni per la conferma di più aspiranti, verranno presi in considerazione secondo l’ordine previsto dall’articolo 12, commi da 7 a 9, dell’OM 88/2024.

Se ci sono docenti specializzati che nell’a.s. 2024/2025 hanno svolto servizio su posto di sostegno in provincia diversa rispetto a quella di inserimento in GPS, potranno essere nominabili se all’esito dell’elaborazione del sistema informativo risulteranno posti vacanti di sostegno non assegnati sullo stesso grado per il quale si richiede la conferma.