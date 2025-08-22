Rettifiche e ripubblicazioni delle Gps utili per l’algoritmo al via da domani, gli aggiornamenti proseguono

Il 2025 è stato un anno intermedio per quel che riguarda le graduatorie GPS, nel senso che non c’è stato l’aggiornamento biennale avvenuto nel 2024 e previsto nuovamente nel 2026, ma c’è stata comunque la riapertura degli elenchi aggiuntivi che ha consentito l’inserimento in coda alla prima fascia da parte di quei docenti che hanno ottenuto negli ultimi mesi i titoli utili da spendere in vista del prossimo anno scolastico.

Le modifiche nelle graduatorie

Questo non vuol dire che le graduatorie sono rimaste immobili, anzi. Ci sono stati molti scossoni che cambiano le carte in tavola in vista dell’avvio dell’algoritmo per le supplenze previste per domani (si comincia con la fase zero riservata alla conferma del docente di sostegno da parte delle famiglie, mentre i primi bollettini ufficiali dovrebbero arrivare la settimana prossima). proprio in virtù di queste novità, che avranno effetto per l’anno scolastico 2025/26 che sta per iniziare, gli Uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi prima fascia, elenco aggiuntivo, seconda fascia.

I controlli delle segreterie scolastiche

Ma da cosa dipendono i movimenti in graduatoria da tenere d’occhio e che hanno portato a un rimescolamento delle posizioni, nonostante non ci sia stato l’aggiornamento ufficiale? Uno dei principali motivi dipende dal fato che ci sono stati una serie di controlli avviati dalle segreterie scolastiche. La conseguenza di questi controlli può aver portato alla correzione dei punteggi o al depennamento per mancanza del titolo di accesso.

L’elenco aggiuntivo alla prima fascia

Come detto poi è intervenuta la costituzione dell’elenco aggiuntivo alla prima fascia sia posto comune che sostegno. Una procedura che ha interessato i docenti che hanno conseguito dell’abilitazione o specializzazione sostegno entro il 30 giugno 2025.

Altre modifiche dipendono dalla cancellazione dalle GPS di chi è incluso in GAE nella stessa provincia e classe di concorso

del consolidamento della posizione in prima fascia GPS per chi ha conseguito il TFA sostegno in Italia ai sensi della nota del 20 giugno 2025.

Le graduatorie aggiornate