Gps 2025: iniziata la pubblicazione delle nuove graduatorie, domani via alle 150 preferenze

Domani è il giorno dell’avvio della finestra temporale utile alla presentazione delle istanze online per le max 150 preferenze per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026. Nel frattempo, la buona notizia è che diversi uffici scolastici hanno iniziato a ripubblicare le graduatorie GPS aggiornate valide per l’anno scolastico 2025/26.

La ripubblicazione delle Gps

Ricordiamo che quest’anno non c’è stato l’aggiornamento delle graduatorie, che è biennale e che si è tenuto l’ultima volta nel 2024, con prossimo appuntamento nel 2026. La ripubblicazione delle graduatorie, però, è indispensabile alla luce delle modifiche che negli ultimi mesi hanno rimescolato le carte in virtù di una serie di operazioni importanti.

A cominciare dai controlli sui titoli da parte degli uffici scolastici, che possono aver portato a cancellazioni o depennamenti, per finire con l’apertura degli elenchi aggiuntivi di prima fascia, in coda, che hanno comportato un rimescolamento, soprattutto in seconda fascia, visto il trasloco di molti docenti.

I controlli delle segreterie scolastiche

In queste ore, a ridosso dell’avvio della procedura per la presentazione della domanda per le max 150 preferenze, diversi Uffici Scolastici hanno iniziato a pubblicare gli elenchi prima fascia, elenco aggiuntivo, seconda fascia.

Questi elenchi sono il risultato delle operazioni condotte negli ultimi mesi da parte degli Uffici scolastici, che hanno provveduto a ripubblicare gli elenchi in vista del prossimo anno. Questi elenchi aggiornati sono quelli ripuliti in seguito ai controlli effettuati dalle segreterie scolastiche, che inevitabilmente hanno comportato modifiche ai punteggi o depennamento di alcuni candidati in seguito al riscontro della mancanza del titolo di accesso.

La pulizia degli elenchi

Importante poi la formazione dell’elenco aggiuntivo alla prima fascia, in coda, sia per posto comune che di sostegno. Include i docenti che hanno conseguito abilitazione o specializzazione sostegno entro il 30 giugno 2025.

Gli elenchi pubblicati in questi giorni sono stati poi ripuliti da tutti i candidati che sono inclusi in GAE per la stessa provincia e classe di concorso. Infine beneficiano degli effetti del consolidamento della posizione in prima fascia GPS per chi ha conseguito il TFA sostegno in Italia ai sensi della nota del 20 giugno 2025.

