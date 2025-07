Assunzioni da GPS sostegno I fascia: domande dal 17 luglio per partecipare alla procedura nella provincia di inclusione in GPS è la stessa per le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno

Che possibilità ci sono che la procedura straordinaria di assunzione da GPS sostegno I fascia di cui al DL 44/23 possa essere attuata anche l’anno prossimo? Certezze non ce ne sono, a parte che il DL n. 19/2024 per il momento ha prorogato questa procedura soltanto solo fino a fine anno, per la precisione fino al 31/12/2025.

I requisiti di partecipazione

Questo significa che sono assunzioni che dopo lo scorso anno, verranno attuate anche nel corso di quest’estate, assegnando posti in vista del prossimo anno scolastico, validi per l’a.s. 2025/26. Possono partecipare a questa procedura anche tutti i candidati che si sono iscritti con buon esito agli elenchi aggiuntivi alla prima fascia a.s. 25/26, procedura utile proprio nell’anno intermedio di vigenza delle graduatorie gps come questo 2025, in attesa della riapertura delle iscrizioni l’anno prossimo.

La partecipazione alla procedura straordinaria di assunzione da GPS sostegno I fascia è riservata unicamente ai candidati che sono inseriti in graduatoria/elenco aggiuntivo a pieno titolo.

Come presentare domanda

Per partecipare a questa procedura, bisogna fare riferimento all’istanza per le max 150 preferenze che potrà essere presentata a a partire da dopodomani. Chi vuole partecipare alla procedura di assunzione nella provincia di inclusione in GPS deve quindi fare riferimento alla stessa domanda per le supplenze al 31/08 e al 30/06. I docenti interessati troveranno, collegandosi alla piattaforma attiva dal 17 al 30 luglio, una sezione dedicata agli incarichi finalizzati al ruolo che dovranno compilare per essere poi convocati se risponderanno ai requisiti.

Diversa la procedura per la mini call veloce, che non fa riferimento all’istanza per le max 150 preferenze ma che va presentata separatamente. La procedura verrà attivata qualche settimana dopo, per la precisione prima di ferragosto. I posti utili per la mini call sono quelli che residuano dopo lo scorrimento delle GPS nelle province di inclusione.