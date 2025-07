Ripubblicazione graduatorie Gps 2025: controlli ancora in corso, difficile prima delle 150 preferenze

A poche ora dall’avvio della presentazione delle domande per le max 150 preferenze Gps, la ripubblicazione delle graduatorie ancora non è avvenuta e a questo punto è difficile che avvenga in tempo per consentire ai primi candidati che invieranno l’istanza di farlo con cognizione di causa.

Anno intermedio delle graduatorie

E’ vero che siamo nell’anno intermedio di vigenza delle graduatorie biennali, con ‘aggiornamento principale avvenuto nel 2024. Ma è altrettanto vero che altri aggiornamenti minori sono intervenuti nel frattempo. A cominciare dall’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia in coda, a cascata hanno poi provocato modifiche indirette alle altre posizioni.

Non solo: gli uffici scolastici dallo scorso aggiornamento hanno provveduto a controllare i punteggi e i titoli presentati, con conseguente rettifica o depennamento di alcuni candidati.

Tutti questi interventi rendono necessaria e indispensabile la ripubblicazione delle GPS in vista dell’anno scolastico 2025/26.

Se si dovesse riuscire a farlo prima della presentazione delle domande per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno sarebbe l’ideale. Perché è vero che, come dice il ministero, le scelte devono essere fatte dai docenti in base alle loro aspirazioni e non in base alle disponibilità o alla posizione in graduatoria.

La comunicazione delle disponibilità

Ma è innegabile che alcuni ragionamenti possono essere fatti e i docenti hanno tutto il diritto di sapere qual è la loro posizione in graduatoria e quali possibilità hanno in relazione a potenziali sedi particolarmente ambite.

Conoscere la propria posizione in graduatoria può influire sulla classe di concorso da scegliere con priorità o che ordine di preferenze seguire.

Se ipotizzare la pubblicazione prima dell’avvio delle domande è utopico, sarebbe già qualcosa che arrivare entro al fine della stessa, tenendo presente che chi lo ritiene opportuno può annullare la domanda in qualunque momento per poi ripresentarla. Capitolo a parte quello delle disponibilità: fornire un quadro completo in questo momento, ma anche ad anno scolastico avviato, è pressoché impossibile per cui fornire delle disponibilità parziali o provvisorie significherebbe, paradossalmente, confondere ancora di più le idee ai partecipanti.