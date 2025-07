150 preferenze Gps 2025: ci siamo, ma è meglio indicare i distretti o i comuni nelle preferenze?

Ancora due giorni e prenderà il via la procedura per la presentazione della domanda per le max 150 preferenze. Queste ultime ore possono essere utili, quindi, per capire meglio quali tipi di scelte fare, soprattutto per chi è alla prima partecipazione e ha meno punti di riferimento circa le migliori opzioni per le proprie esigenze.

Scelta tra distretti o comuni

Una delle decisioni più delicate da prendere riguarda sicuramente la preferenza inerente la scelta tra distretti o comuni. Il fatto stesso che ci sia la doppia possibilità conferma come entrambe le preferenze abbiano la loro validità a seconda delle singole condizioni dei docenti interessati, per cui non si può individuare a priori quale sia la scelta migliore in assoluto.

E’ una scelta che va ponderata bene e soppesata in base a una serie di fattori che ogni insegnante conosce in base alla propria posizione personale. In linea generale, però, si possono dare sicuramente delle indicazioni utili per capire come muoversi: innanzitutto bisogna avere ben chiaro il proprio obiettivo, partendo dal presupposto che si tratta in entrambi i casi di preferenze sintetiche.

Selezionare un determinato Comune significa indicare tutte le scuole di quel comune. Vengono ordinate per codice meccanografico. Chi invece propende per la selezione del distretto, include più comuni.

La scelta della singola scuola

Logica conseguenza di questo meccanismo è che coloro i quali non hanno preferenze specifiche su una singola scuola, dovrebbero dare precedenza alle preferenze sintetiche.

Chi invece non ha questo tipo di esigenza, dovrebbe dare precedenza alle preferenze puntuali. In questo modo il sistema consente di indicare l’ordine preciso delle scuole desiderate.

La mini call veloce

Discorso diverso per chi prende parte alla mini call veloce. Anche in questo caso, c’è da fare una scelta. Come ci si deve regolare nella scelta tra provincia o scuole puntuali?

Anche in questo caso non c’è un’indicazione generale tra ciò che è meglio e ciò che è peggio. In linea di massima, on c’è grande differenza. Quello cui bisogna prestare attenzione è che il candidato indichi tutte le preferenze possibili nella sezione delle nomine finalizzate a ruolo. Il sistema consente di indicare la modalità sintetica, selezionando l’intera provincia o puntuale. In questo caso bisogna indicare le scuole una per una. Come? Anche in questo caso bisogna fare riferimento alle proprie esigenze lavorative e personali.