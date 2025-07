Scelte al buio Gps: per il ministero non è penalizzante, docenti nella compilazione devono seguire le loro aspirazioni

Compilare le 150 preferenze al buio non deve essere un problema per i docenti coinvolti, perché le scelte devono essere fatte in base alle proprie aspirazioni e non in base alle sedi disponibili. E’ da sempre la tesi del ministero, che ridimensiona con questa tesi le proteste di quanti ritengono incompatibili le tempistiche di presentazione dell’istanza per le 150 preferenze (che quest’anno comprende anche la sezione riservata ai docenti destinatari di conferma e le nomine finalizzate al ruolo mediante scorrimento della prima fascia gps) con la comunicazione delle disponibilità, da sempre successive.

Le date di quest’anno

Anche quest’anno, soprattutto quest’anno verrebbe da dire considerato che la finestra temporale è stata anticipata rispetto allo scorso anno con conclusione per la presentazione dell’istanza entro fine luglio, sicuramente i docenti coinvolti dovranno procedere con scelte alla cieca, senza il contingente disponibile.

Si parte tra qualche giorno e si finisce a fine luglio, certamente prima che i docenti coinvolti possano conoscere i posti effettivamente disponibili per supplenze al 30 giugno o al 31 agosto.

Non potrebbe essere altrimenti, considerato che sono ancora in corso molte operazioni decisive per stabilire i posti vacanti, procedure che non si concluderanno prima della chiusura dell’istanza.

Disponibilità con puro valore indicativo

Sono procedure come immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie, aspettative e non solo. Come detto, secondo il ministero non deve questo costituire un problema, essendo un dato, quello delle disponibilità, che dovrebbe influire poco o nulla sulle scelte dei docenti, dettate da altre priorità.

Non avere a disposizione i dati completi, quindi, non penalizzerà secondo il ministero nemmeno quest’anno una scelta ottimale delle max 150 preferenze.

Qualche disponibilità potrebbe arrivare entro la fine della chiusura dell’istanza. Non dovrebbe essere però un motivo per aspettare gli ultimi giorni e soprattutto si potrebbe trattare di disponibilità pubblicate con puro valore indicativo e non definitivo.