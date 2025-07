Accettazione sede 2025: la novità di quest’anno per prime fasce GPS, elenchi aggiuntivi, fasi interprovinciali e minicall veloce

Oltre alla sezione dedicata all’accettazione della conferma del posto di sostegno dell’anno precedente in seguito a richiesta della famiglia dello studente seguito fino a poche settimane fa, la nuova piattaforma per la presentazione delle 150 preferenze conterrà un’altra novità importante.

La conferma del docente di sostegno

Che non incide direttamente sul meccanismo di presentazione stessa della domanda quanto piuttosto sui contenuti della stessa. Purtroppo, quella che doveva essere la novità più attesa e anche più gradita in vista di questa fondamentale procedura per l’assegnazione degli incarichi in vista dello scorso anno, non è stata accordata dal ministero.

Ci riferiamo naturalmente alla possibilità di importare le preferenze espresse lo scorso anno, in modo da avere un punto di partenza notevole per la nuova compilazione, o addirittura in modo da avere la possibilità di confermare in toto senza modifiche con un solo clic.

Una possibilità che avrebbe consentito a molti docenti, quelli ovviamente almeno al secondo inserimento, di risparmiare molto tempo in vista di una procedura complessa ma non complicata, ma che naturalmente porta via energie e attenzione in un momento in cui non sempre è facile avere una connessione internet stabile e disponibile, in virtù del periodo di vacanza con la quale coincide.

L’accettazione della nomina entro 5 giorni

Il Ministero per quest’anno ha deciso di negare ai sindacati questa possibilità, ma il fatto che sia già stata introdotta in occasione della domanda per la presentazione delle max 30 scuole con l’allegato G per il personale Ata lascia ben sperare in una predisposizione di un’opzione simile per il prossimo futuro.

L’altra novità è rappresentata, sempre in ambito sostegno, dalla sezione relativa alle prime fasce GPS più elenchi aggiuntivi e le fasi interprovinciali e alla mini call veloce. La novità è una norma inerente le immissioni di ruolo, valida anche per le nomine finalizzate al ruolo.

Cosa cambia? Che si hanno 5 giorni di tempo per accettare o meno la nomina. Chi non accetta la sede assegnata entro i 5 giorni, decade dalla nomina. Non è un’esclusione totale, perché il candidato non potrà partecipare comunque alle nomine successive. Motivo in più per selezionare solo sedi gradite, per evitare di dover rinunciare e restare poi esclusi nelle fasi successive.