Conferma docenti sostegno: avverrà sulla scuola, si potrà decidere di accettare incarico al 31 agosto o anche solo uno spezzone

Non ci sono novità sostanziali sulla struttura della piattaforma che ospiterà la presentazione della domanda per le 150 preferenze al via tra qualche giorno, ma i contenuti saranno notevolmente diversi rispetto agli anni passati e incideranno sull’assegnazione degli incarichi di tutti.

Le novità della piattaforma

La novità che avrà l’impatto maggiore sarà l’introduzione della nuova norma sulla conferma dei docenti di sostegno su richiesta della famiglia. Una norma che ha fatto e farà discutere, perché inciderà non solo sui diretti interessati ma anche sui colleghi che potrebbero vedersi privati di un posto cui in condizioni normali avrebbero avuto diritto in virtù del loro punteggio in graduatoria.

Ma la nuova norma consentirà ai docenti nominabili nella famosa fase zero dell’algoritmo che si concluderà entro il 31 agosto di accedere a incarichi ambiti scavalcando anche docenti cui si trovavano dieto per punteggio, proprio per merito della conferma ottenuta. Sarà interessante capire se il ministero fornirà un dato statistico sul totale dei posti assegnati mediante questa procedura, sulle conferme accettate dai destinatari e su quanti, percentualmente, sono stati i posti assegnati mediante scavalcamento della posizione in graduatoria.

La conferma sulla scuola

Per il momento, ad esempio, on ci sono dati ufficiali sul numero di richieste presentate dalle famiglie e su quante sono state accettate, in modo non vincolante, nella prima fase della procedura. L’accettazione definitiva e vincolante avverrà soltanto in occasione della presentazione della domanda per le 150 preferenze, nella quale i destinatari di conferma che hanno dato disponibilità troveranno una sezione apposita.

Chi accetterà la conferma sul posto dell’anno scorso, accederà a una seconda parte della domanda in cui verrà chiesto che tipologia di posto si vuole accettare (31 agosto, 30 giugno o uno spezzone) Si può scegliere l’opzione preferita, una sola o tutte.

Naturalmente maggiori opzioni si selezionano, maggiori saranno le possibilità di ottenere il posto. In ogni caso la conferma avviene sulla scuola e ogni candidato può decidere se accettare un 31 agosto piuttosto che uno spezzone.