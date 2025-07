Spezzone Gps senza completamento: le scelte possibili nella domanda per le max 150 preferenze

Con la probabile conferma ufficiale oggi pomeriggio dell’avvio della procedura per la presentazione delle istanze per le max 150 preferenze dal 17 luglio al 30 agosto, i docenti interessati a partecipare alla procedura possono iniziare a valutare il tipo di scelte da fare. E’ possibile che la circolare delle supplenze confermi la richiesta da parte dei sindacati di consentire l’importazione integrale e relativa conferma delle scelte fatte un anno fa da parte di chi non è al primo inserimento. In questo caso, i docenti che usufruiranno di questa opportunità non dovranno fare ulteriori scelte. Tutti gli altri dovranno valutare una serie di elementi, a cominciare dalla gestione degli spezzoni.

Lo spezzone

Chi sceglie una scuola per lo spezzone, può lasciare lo spezzone senza completamento. Ma c’è anche la possibilità di scegliere completamento stessa disciplina o discipline diverse.

Altra possibilità è quella di scegliere ore minime e massime dello spezzone. Chi ricorre a questa possibilità, può scegliere una preferenza puntuale o sintetica con tipologia di contratto spezzone. A quel punto il sistema dà la possibilità di scegliere quante ore minimo e quante ore massimo deve avere questo spezzone.

La forbice disponibile va da 7 a 17. Si possono completare gli spezzoni territorialmente con scuola, comune, distretto o provincia. I docenti che vogliono completare sulla stessa disciplina e sul distretto devono ricordarsi di esprimere la preferenza del distretto o dei distretti in cui si chieda spezzone con le stesse opzioni già espresse per la scuola scelta.

Il completamento in altre scuole

Questo consente di ottenere lo spezzone chiesto nella scuola scelta con l’eventuale completamento in altre scuole dei distretti facenti parte della tipologia contratto spezzone. Se il sistema non può soddisfare la richiesta, il sistema assegnerà il solo spezzone.

C’è poi la possibilità di inserire il codice sintetico di provincia. Consente di essere convocati per la classe di concorso su tutti i posti dell’intera provincia di inserimento GPS o GAE. Questo scongiura il rischio di essere rinunciatari per le varie tipologie di contratto (fino al 31 agosto, fino al 30 giugno) e per tipologia di posto, cattedre intere, cattedre orario e anche per spezzoni con o senza completamento.

Si possono scegliere preferenze sintetiche di comune, distretto e intera provincia. Si può scegliere anche la preferenza puntuale di scuola. In questo caso oltre al codice c’è la dizione in chiaro della scuola.