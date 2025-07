Scelta max 150 scuole Gps 2025: ministero anticipa i tempi rispetto allo scorso anno

Accelerare i tempi rispetto allo scorso anno. Questa l’intenzione dichiarata dal ministero in vista di un fine luglio e un agosto all’insegna del susseguirsi di procedure che consentiranno di immettere in ruolo gli aventi diritto e assegnare le supplenze ai docenti precari.

I motivi dell’anticipo

La necessità di anticipare le procedure si riscontra già dall’anticipo della procedura per le max 150 preferenze, che rispetto allo scorso anno terminerà prima, a fine luglio. Una necessità che deriva anche dal fatto che quest’anno c’è la grande novità della conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia.

Una procedura complessa già avviata lo scorso maggio e che un po’ alla volta si sta avvicinando al suo momento clou. Decisiva sarà proprio l’istanza per la presentazione delle max 150 preferenze all’interno della quale i docenti destinatari di richiesta di continuità troveranno l’apposita sezione per dare conferma definitiva di disponibilità ad accettare l’incarico.

L’attesa per il bollettino zero

Entro fine agosto infatti è previsto che venga concluso il bollettino zero, bollettino che resterà non pubblicato ma che avrà funzione interna agli uffici scolastici per verificare quali docenti destinatari di continuità hanno effettivamente diritto alla supplenza e anche a superare colleghi con punteggio in graduatoria più alto.

Una simulazione che gli uffici scolastici faranno e che consentirà di assegnare tutte le cattedre sulla continuità. Sarà quella la vera prova del nove di una norma che sta facendo molto discutere e che i giudici si sono rifiutati per il momento di bocciare, in attesa di capire in effetti come opererà e quali eventuali ingiustizie genererà.

Il croniprogramma del ministero

Secondo il programma del ministero, le immissioni in ruolo dovrebbero concludersi entro il 31 luglio. A quel punto arriveranno i risultati delle nomine finalizzate al ruolo che dovrebbero essere pubblicate entro il 13 agosto. Poi la fase straordinaria residuale con la mini call veloce prevista (con polemica) a cavallo di ferragosto dal 14 al 19 del mese prossimo.