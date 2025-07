Graduatorie corsi Indire sostegno: pubblicate le gradautorie per la specializzazione dei triennalisti

In attesa di capire se effettivamente il ministero attuerà il secondo ciclo dei percorsi di specializzazione abbreviati sul sostegno annunciati e inseriti anche nel decreto attuativo che li sancisce, in queste ore un altro decreto, il prot. n. 35346 del giorno 15 luglio 2025 rende pubbliche le graduatorie per i triennalisti.

Le graduatorie pubblicate

Sono graduatorie pubblicate dopo l’approvazione di Indire, relative ai percorsi finalizzati alla specializzazione dei docenti che hanno già maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi cinque anni. Tutti quelli che hanno perfezionato il requisito solo nell’anno scolastico appena terminato, e che quindi sono rimasti fuori dal primo ciclo, possono sperare nell’avvio del secondo ciclo entro fine anno, che consentirebbe loro di rientrare.

Le graduatorie sono approvate in quest’ordine:

Avviso-TFA-art.-6_Graduatorie_comunicazione-ai-candidati

Allegato-1-Infanzia-1

Allegato-2-primaria

Allegato-3-Secondaria-di-primo-grado-1-1

Allegato-4-Secondaria-di-secondo-grado

Passano la selezione e potranno partecipare ai primi corsi abbreviati Indire per la specializzazione sul sostegno, tutti i candidati inseriti in graduatoria che rientrano nei posti utili nel limite di quelli messi a disposizione in base al’art. 1 dell’avviso di selezione

I posti disponibili

Scuola dell’Infanzia: n. posti disponibili: n. 1350;

Scuola primaria n. posti disponibili: n. 2250;

Scuola secondaria di primo grado n. posti disponibili: n. 1350;

Scuola secondaria di secondo grado n. posti disponibili: n. 900.

Prevista anche l’ammissione con riserva per la quale serviranno controlli amministrativi che sanciranno la corretta procedura di iscrizione. I candidati che otterranno esito decadranno dalla graduatoria.

Per essere ammessi definitivamente ai corsi, gli aventi diritto dovranno provvedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, al versamento della quota di 600 euro. Chi non provvede decade dalla graduatoria di merito.