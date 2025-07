Docenti senza specializzazione: da domani conferma sul sostegno se reclutati da seconda fascia GPS e da graduatorie incrociate

Da domani i docenti destinatari di conferma su posto di sostegno che hanno dato disponibilità non vincolante ai dirigenti scolastici per l’inserimento dei loro dati in piattaforma, dovranno prendere la loro decisione definitiva circa l’acquisizione dell’incarico anche per i prossimo anno. Lo faranno mediante la sezione per le 150 preferenze che troveranno all’interno dell’istanza, con una parte riservata solo a loro.

Le incongruenze del sostegno

Nell’anno degli interventi del ministero a favore del sostegno, con l’avvio del doppio canale di specializzazione che promette nei prossimi anni di dare titolo a quegli 80mila che ancora insegnano senza aver frequentato alcun corso, stride il fatto che la conferma del posto di sostegno possa essere assegnata anche ai docenti non specializzati.

Non è l’unica incongruenza in questo senso, se si pensa che sono ancora in vigore le graduatorie incrociate, anch’esse utili a ottenere una cattedra per il sostegno anche non avendone titolo.

Possono ottenere la conferma su posto di sostegno i docenti senza titolo di specializzazione reclutati da seconda fascia GPS e quelli che hanno ottenuto l’incarico da graduatorie incrociate per il sostegno.

Le assunzioni da interpello

Da domani questi docenti potranno accettare o meno la conferma. Se non lo faranno, per loro ci sarà comunque la possibilità di partecipare senza alcun vincolo all’assegnazione delle supplenze o al ruolo da GPS, avendone i requisiti. In caso contrario, parteciperanno al bollettino zero che verificherà, senza essere pubblicato, la nominabilità del docente in caso di disponibilità del posto in quella scuola, per tutte le classi di concorso espresse nella domanda.

Possono ottenere la conferma anche i docenti specializzati assunti tramite interpello. Per quel che riguarda invece la riconferma per supplenza da interpello fuori provincia, il ministero con nota n. 157048 del 9 luglio 2025 ha specificato che

“Nel caso dei docenti specializzati che nell’a.s. 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in provincia diversa rispetto a quella di inserimento in GPS, la nominabilità si considererà accertata qualora all’esito dell’elaborazione del sistema informativo residuino posti di sostegno non assegnati sul medesimo grado per il quale si richiede la conferma”.