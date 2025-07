Fase 1 immissioni in ruolo 2025: poco tempo per esprimere le preferenze, già pubblicati gli avvisi sui siti Usr

Sono in corso le procedura finalizzate alle immissioni in ruolo 2025, procedure interamente online che serviranno ad assegnare alle cattedre disponibili i docenti aventi diritto. La procedura di immissione in ruolo per il reclutamento del personale docente si divide in due fasi, la prima già in corso in virtù degli avvisi che sono già stati pubblicati dai singoli Usr. Gli avvisi si riferiscono all’apertura dei turni che serviranno a esprimere le preferenze per Provincia/Classe di Concorso/Tipo di posto.

Le preferenze di sede

Nella prima fase, i docenti coinvolti possono scegliere ordinandole per priorità, le diverse procedure concorsuali nelle quali sono inseriti. E’ questa la fase in cui si sceglie anche l’ordine di scelta delle province.

La fase successiva, seconda e ultima, serve ai docenti per presentare l’istanza per l’espressione della preferenza di sede scolastica. La preferenza va selezionata nell’ambito della provincia assegnata. E qui entra in gioco la fase 1 e ciò che ha espresso in termini di verdetto.

I docenti sono obbligati a esprimere l’accettazione espressa della sede assegnata entro 5 giorni dall’accettazione della stessa. In assenza della suddetta accettazione, il candidato sarà considerato rinunciatario. La conseguenza sarà il decadere dall’incarico e il venire cancellati dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

Gli avvisi sui siti Usr

I docenti coinvolti nelle procedure di nomina potranno esprimere le preferenze Provincia/Classe di Concorso/Tipo di posto. E’ una parte che rientra nella prima fase della procedura informatizzata.

La procedura prevede la compilazione dell’istanza. Si fa sempre riferimento alla piattaforma per le immissioni in ruolo su Istanze On Line.

Sui singoli siti degli Usr potete già trovare gli avvisi inserenti l’apertura dei turni che consentono di indicare le preferenze per Provincia/Classe di Concorso/Tipo di posto. Come potrete notare sui singoli avvisi, i giorni concessi per esprimere le preferenze non sono molti per cui convinene provvedere prima possibile per non trovarsi fuori dai termini.