Il bollettino zero resterà “segreto”: niente pubblicazione della fase riservata alla conferma sostegno su richiesta della famiglia

Scade oggi il termine per presentare la domanda per le 150 preferenze su Istanze Online utile a partecipare poi a fine agosto all’assegnazione delle supplenze tramite algoritmo. Non solo: l’istanza serve anche a partecipare allo scorrimento delle graduatorie da prima fascia gps sostegno e alla conferma della continuità didattica su richiesta della famiglia.

Bollettino zero “segreto”

Ma è noto che numericamente, la procedura che interessa la maggior parte dei docenti precari è quella che prenderà il via da fine agosto con le nomine gps mediante via all’algoritmo. Quest’anno, il primo bollettino sarà preceduta dalla fase zero con il bollettino riservato alla verifica della nominabilità dei docenti destinatari di conferma. Bollettino zero che non sarà pubblicato ma che servirà soltanto agli uffici scolastici per verificare la congruenza tra posto disponibile e diritto del docente destinatario di conferma (che ha accettato) a ottenere la cattedra.

Prime nomine a fine agosto

Prima di fine agosto dunque non si conosceranno i primi esiti sulle nomine, poi si proseguirà a oltranza con bollettini successivi fino a quando non si esauriranno le cattedre e le disponibilità da gps. A quel punto si passa a graduatorie di istituto e a interpello, che ormai ha preso il posto delle domande di messa a disposizione.

Gli spezzoni senza completamento

Alcuni docenti stanno inserendo gli spezzoni senza completamento. E’ una possibilità contemplata dalla normativa, cui fanno ricorso alcuni docenti che hanno bisogno di svolgere un’altra attività lavorativa part-time o per esigenze personali e familiari. Chi inserisce lo spezzone senza completamento, si vedrà assegnare solo le ore richieste. Chi non specifica nemmeno un orario minimo o massimo, si vedrà assegnare dal sistema uno spezzone dal minimo al massimo predefinito a seconda del grado scolastico. Il minimo è sempre di 7 ore, mentre varia da 17 a 24 a seconda che si riferisca a primaria, infanzia o secondaria. Invece le cattedre sotto la soglia minima di 7 ore, fino a 6 ore, vengono assegnate direttamente dalle Graduatorie di Istituto (GI). Chi non dà disponibilità per il completamento non può di conseguenza ambire a una cattedra intera.