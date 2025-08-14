Cedolino NoIPA di agosto: data di pagamento e voci in busta paga

Già disponibile prima di ferragosto, nell’area riservata NoIPA, il cedolino di agosto per docenti e personale ATA con contratto al 31 agosto. Il pagamento sarà anticipato questo mese rispetto al solito.
Cedolino e importi di agosto
Nell’area personale di NoIPA, il personale scolastico interessato può già visionare il cedolino relativo alla mensilità di agosto. Il riepilogo riguarda docenti e personale ATA con contratto in scadenza il 31 agosto. L’importo risulta sostanzialmente in linea con quello del mese precedente, non essendoci detrazioni o importi aggiuntivi rispetto al solito. L’unica novità potrebbe riguardare i docenti che hanno partecipato agli Esami di Stato: per loro potrebbe essere presente la voce di pagamento relativa.
La data di pagamento
Non risultano invece accreditati in questa emissione i compensi per eventuali incarichi aggiuntivi. Non ci sono ancora certezze, ma in base alle prime indicazioni dovrebbero essere liquidati entro il 31 agosto. Il pagamento dello stipendio avverrà venerdì 22 agosto, con un giorno di anticipo rispetto alla consueta data del 23, come sempre accade quando questa coincide con un sabato (come in questo caso) o una domenica.