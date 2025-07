Domani inizia lo scorrimento delle Gps sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo, 5 giorni di tempo per accettare o rifiutare la nomina

Domani prende ufficialmente il via, in base al calendario di massima stilato dal Ministero, la procedura di scorrimento della GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo. La data indicata nel calendario infatti è quella del 1° agosto, e non c’è molto tempo da perdere considerato che a disposizione ci sono solo due settimane.

Le prossime scadenze

Incombono infatti poi altre procedure a ritmo serrato, che impongono la chiusura delle operazioni di scorrimento della Gps sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo entro il 13 agosto. Il giorno dopo, infatti, prende il via la procedura riservata alla mini call veloce, su posti eventualmente residui. Procedura la cui finestra temporale è stata individuata a cavallo di ferragosto, non senza polemiche, dal 14 agosto al 17.

L’avvio dell’algoritmo

E poi sarà il momento di concentrarsi sulla fase zero dell’algoritmo, con il primo bollettino, o meglio il bollettino zero, che dovrà essere avviato entro fine agosto. Non sarà pubblicato ma servirà a verificare la nominabilità dei docenti destinatari di richiesta di conferma sul posto di sostegno. Sempre entro fine agosto è poi atteso il primo bollettino ufficiale, valido per tutti gli altri precari che parteciperanno alle assegnazioni supplenze mediante algoritmo.

Tornando alla procedura di scorrimento della GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo, i destinatari di nomina dovranno accettarlo o rifiutarla nel tempo massimo di 5 giorni. Dal 14 agosto, con l’avvio delle operazioni della mini call veloce, non sarà più possibile effettuare scorrimenti provinciali.

Le assunzioni da GPS su posti vacanti

Le tempistiche in ogni caso varieranno come sempre accade in questo tipo di procedure da un ufficio scolastico a un altro, anche in relazione al numero di posti da assegnare che richiedono tempistiche diverse.

L’unica certezza sono le scadenze, e in questo senso il prossimo riferimento è la conclusione delle assunzioni da GPS su posti vacanti entro il 13 agosto, poi 5 giorni per la risposta ed eventuali scorrimenti.