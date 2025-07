Solo 10mila posti per le immissioni in ruolo Personale Ata nonostante 30mila disponibili, domande su Istanze Online

Sta per terminare l’attesa per l’avvio delle immissioni in ruolo anche per il personale Ata, dopo il preoccupante silenzio dei giorni scorsi che sembrava il preambolo di un rinvio consistente delle operazioni per i dipendenti tecnici e amministrativi. Nei giorni in cui si entra nel vivo delle operazioni propedeutiche al prossimo anno scolastico per i docenti, arriva qualche certezza in più anche per il personale Ata.

Immissioni in ruolo dalle 24 mesi

I numeri sono quelli messi in preventivo, ovvero circa 10mila, coprendo il turn over. Numeri insufficienti se si considera che in tutto ci sono qualcosa come circa 30mila posti disponibili.

Non c’è ancora il decreto di autorizzazione, ma in questo senso dovrebbe essere decisivo l’incontro dei prossimi giorni tra Sindacati e Ministero.

La procedura di immissione in ruolo per il personale ATA fa riferimento alle graduatorie 24 mesi aggiornate. Graduatorie che hanno iniziato a essere pubblicate sui siti degli Uffici scolastici provinciali, procedura che si perfezionerà nei prossimi giorni.

Procedura diversa per i DSGA, per le cui assunzioni si fa ricorso alle graduatorie di merito delle procedure concorsuali. In tutto dovrebbero essere messi a disposizione per le immissioni in ruolo dei Dsga 825 posti, pochi se si considera che gli idonei ne segnalano disponibili oltre 1400 posti disponibili dopo la mobilità.

Domande su Istanze online

Come per i docenti, le immissioni in ruolo ATA hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2025 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio. Avverranno sui posti risultati vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico.

Chi sarà destinatario di contratto verrà immesso in ruolo dal 1° settembre 2025 e gli verrà assegnata sede definitiva nell’anno scolastico 2026/27.

Ora si aspettano istruzioni sulla modalità di presentazione delle domande su Istanze online. Maggiori dettagli saranno inseriti nel decreto e nella nota ministeriale. La procedura sarà sicuramente telematica, facendo riferimento a “Istanze on Line Polis”. Arriveranno poi le convocazioni per i turni assegnati.