Dalla mattina del 25 agosto posti disponibili per l’algoritmo, prima ci sono le procedure di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni

Con la chiusura della finestra temporale utile per la presentazione delle istanze necessarie per partecipare all’assegnazione delle supplenze mediante algoritmo, si è chiusa una fase importante dell’estate dei precari, ma se ne apre subito un’alta considerato il calendario a ritmo serrato che come sempre coinvolge docenti, uffici scolastici e ministero tra luglio e agosto.

La convocazione per la scelta sedi

Le procedure non riguardano solo le supplenze ma anche l’assegnazione delle nomine in ruolo, che a questo punto per l’estate non verranno riprese nonostante ci siano ancora cattedre annuali rimaste vuote. Inevitabile che questi posti finiscano per essere assegnate alle supplenze, considerato che le nomine in ruolo ordinarie stanno per concludersi.

Poi con le prime due settimane di agosto si entra nel vivo della fase straordinaria per i posti residuati. Già da domani potrebbero iniziare ad arrivare le prime nomine con le convocazioni per la scelta delle sedi. Una fase che riguarda però unicamente il sostegno, considerato che invece per i posti comuni le cattedra ancora libere verranno assegnate alla disponibilità dell’algoritmo per il conferimento delle supplenze da fine agosto, subito dopo la fase zero riservata ai docenti confermati sul sostegno che verificheranno in quel contesto la loro nominabilità.

I posti disponibili per l’algoritmo

Le prime due settimane di agosto saranno riservate alla fase straordinaria provinciale, subito dopo scatta la “mini call veloce” sugli ulteriori posti residui. Procedura breve ma quest’anno più lunga del solito: gli altri anni erano riservate solo 48 ore a questa procedura, mentre quest’anno, complice anche la collocazione a cavallo di ferragosto, ci saranno addirittura cinque giorni di tempo.

A quel punto si potrà cominciare a fare un ragionamento sui posti effettivamente disponibili, residuati per le supplenze. Non pria della mattina del 25 agosto. Ci sono infatti le procedure di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, che termineranno il 22 agosto.