Annullata la graduatoria del concorso primaria PNRR2: errore materiale non sanabile, bisognerà rifare le prove orali nelle Marche

Ancora pasticci a contraddistinguere un Concorso PNRR2 particolarmente tormentato. Un nuovo episodio dopo quello di inizio anno caratterizzato dal quesito sbagliato che ha paralizzato per alcune settimane tutta la procedura portando alla necessità di una prova suppletiva. Nelle ultime ore il concorso Pnrr 2 per infanzia e primaria con DDG n. 3059/2024 ha visto l’annullamento della graduatoria da parte dell’USR Marche.

Motivo ancora da comunicare

Il motivo? Ancora non è stato comunicato. L’unica certezza è che l’Ufficio scolastico regionale ha ravvisato evidentemente motivazioni sufficientemente gravi da decidere di dover disporre l’annullamento della graduatoria per titoli ed esami per l’accesso al ruolo del personale docente della scuola primaria (classe di concorso EEEE) approvata con decreto direttoriale n. 1227 dell’11 luglio 2025.

L’USR Marche per il momento ha parlato solo di segnalazioni risalenti allo scorso 25 luglio relative alla regolarità formale della procedura di valutazione della prova orale del concorso scuola primaria posto comune DDPIT 3060/2024.

L’ufficio scolastico ha immediatamente provveduto a trasmettere al Ministero dell’istruzione e del merito una richiesta di parere tecnico, in modo da capire quali sono le procedure da intraprendere per tutelare l’ufficio stesso e i candidati al concorso.

La decisione di sospendere la graduatoria

Il Capo Dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha segnalato la necessità di sospendere immediatamente la validità della graduatoria pubblicata con decreto AOODRMA.1227.11-07-2025. Sono attualmente in corso verifiche e accertamenti per capire cosa è successo, eventuali responsabilità e azioni da intraprendere per mettere in regola la graduatoria prima possibile.

Quel che è certo, per il momento, è che è stata giudicato non sanabile in via amministrativa l’errore materiale in cui è incorsa la Commissione nella valutazione delle prove orali.

Ripetizione delle prove orali

Il prossimo passaggio sarà la riconvocazione della commissione di valutazione del concorso per la classe di concorso EEEE (comune primaria) – per la regione Marche. Sarà infatti necessario procedere con la ripetizione delle prove orali. Ora si attendono chiarimenti specifici per capire di che natura è stato l’errore, evidentemente abbastanza grave da portare all’annullamento della graduatoria.