Scoprono di essere precari ma non possono più presentare le 150 preferenze: da rifare gli orali del Pnrr 2 classe EEEE primaria nelle Marche

Tutto da rifare nelle marche per quel che riguarda la classe EEEE del concorso scuola primaria. Nelle scorse ore l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche ha confermato la necessità di annullare la graduatoria del concorso PNRR2, bandito con DDG n. 3060/2024. Un fulmine a ciel sereno per quanti avevano già arcchiviato la partecipazione al concorso.

Chiuse le 150 preferenze

Doccia gelata per quanti erano stati considerati idonei a essere neoimmessi in ruolo. Una nuova chance per quanti erano rimasti fuori. In ogni caso tutti dovranno sostenere nuovamente la prova orale. Una beffa se si considera che nel frattempo sono chiuse le domande per le 150 preferenze, piano B per quanti non avevano superato il concorso. Avranno fatto in tempo gli esclusi a sorpresa a pensare a un paracadute? Qualche ora a disposizione l’hanno avuta, ma non troppe. Nel frattempo al momento in cui scriviamo le domande sono chiuse e non ci risultano possibilità di proroghe.

Secondo il decreto, l’USR spiega di aver ricevuto le prime segnalazioni solo il 25 luglio circa presunte irregolarità. Si parla di errori insanabili da parte della Commissione, che hanno portato ad annullare l’intera procedura. La commissione verrà quindi riconvocata e si procederà a un nuovo calendario per lo svolgimento della prova orale.

Griglie errate e punteggi non conformi

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali circa i dettagli delle irregolarità. Secondo Orizzonte Scuola, dieto ci sarebbe l’utilizzo delle griglie di valutazione errate: al posto di quelle della primaria sarebbero state adottate quelle previste per l’infanzia. Pare che la valutazione della prova di inglese è stata espressa in 15/trentesimi, criterio valido per l’infanzia, invece dei 20/ventesimi richiesti per la primaria, dove la prova è abilitante all’insegnamento della lingua straniera.

Questo comferberebbe la natura materiale dell’errore, che ha inficiato la validità delle valutazioni e di conseguenza la legittimità dell’intera graduatoria. Sarà necessario ripetere la fase orale. Non è da escludere che i nuovi risultati non coincidano con quelli precedenti.

Rinvio delle assunzioni

Questo porta a un rinvio delle immissioni in ruolo a dopo il 1° agosto, data oltre la quale le convocazioni devono rispettare il preavviso minimo di 15 giorni. Le nuove nomine avranno quindi decorrenza giuridica dal 1° settembre 2025, ma decorrenza economica solo dall’anno scolastico 2026/27, alla presa di servizio effettiva.