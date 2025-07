Conferma docente di sostegno 2025: variazioni nell’organico come trasferimenti o riduzioni impediscono la nomina

I docenti che troveranno attiva la sezione per la compilazione della conferma sul sostegno, non sono sicuri di ottenere il posto, e completare la sezione stesa non dà alcuna garanzia. E’ un passaggio fondamentale, una condizione necessaria ma non sufficiente perché poi si devono verificare tante altre circostanze per arrivare a ottenere il posto.

La disponibilità del posto

Sembra banale, ma affinché il posto possa essere ottenuto, deve essere disponibile. Non basta, però: perché il docente disponibile a ottenere la conferma deve rientrare nel contingente previsto. Non solo: si deve verificare l’assenza di modifiche nell’organico. Questo significa che si deve fare attenzione a trasferimenti, riduzioni o altri cambiamenti. Tutte condizioni che possono impedire la continuità. La richiesta da parte dei genitori quindi non basta, né la volontà di ottenere la conferma.

Si devono verificare allo stesso tempo una serie di condizioni a cominciare dalla sovrapposizione e sovrapponibilità tra disponibilità reale, limiti numerici e stabilità delle assegnazioni.

Questi sono presupposti oggettivi, ma poi ci sono delle condizioni imprescindibili a cominciare dal fatto che l’alunno non deve essere stato bocciato. Una situazione che non preclude la conferma a priori, ma se lo studente è stato bocciato ma la richiesta di continuità non è stata inoltrata nei tempi previsti, non è più possibile intervenire. Per essere valida, la domanda doveva essere presentata nel momento in cui si è avuta la certezza della ripetenza. Tutto ciò che accade dopo, non è valido per la procedura.

L’esito del bollettino zero

Puntare alla conferma sul sostegno non significa che bisogna disertare la compilazione della restante sezione dell’istanza per le 150 preferenze. Sono due sezioni separate e distinte, ma necessarie entrambe.

La riconferma della richiesta della famiglia consente di indicare la durata del contratto. All’interno della sezione 2 dell’istanza, è possibile selezionare l’opzione 31 agosto, ma anche 30 giugno o eventuale spezzone. La decisione spetta al docente, in base alle proprie esigenze.

Dopo l’invio della domanda, non resta che aspettare l’esito. Se la domanda è stata accolta, al termine della cosiddetta fase 0, si riceverà la convocazione. L’algoritmo deve prima simulare le assegnazioni e verifica le condizioni per la riconferma. L’esito sarà comunicato entro la fine di agosto, attraverso la pubblicazione dei bollettini ufficiali.