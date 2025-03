Ecco i posti disponibili per docenti da settembre 2025: l’elenco con gli ultimi aggiornamenti in seguito alle domande di pensionamento

Prosegue da parte degli uffici scolastici la pubblicazione dei posti disponibili in vista del prossimo anno scolastico, quindi da settembre 2025, a seguito delle domande presentate dagli insegnanti entro la scadenza dello scorso 21 ottobre. La pubblicazione degli elenchi da parte degli uffici scolastici provinciali non può essere ancora considerata necessariamente definitiva, dal momento che la pubblicazione degli elenchi dei posti che saranno disponibili in virtù dei pensionamenti dal 1° settembre 2025 è ancora sottoposta a controllo.

L’esito delle domande per Quota 103 e Opzione donna

Infatti la circolare ministeriale del 25 settembre 2024, specifica che l’esito della domanda si conosce dopo l’accertamento da parte dell’Inps. Per completare queste verifiche l’ente previdenziale ha ancora tempo circa un mese, dal momento che la scadenza è fissata per il prossimo 22 aprile.

A questi controlli vanno aggiunti quelli inerenti l’esito delle domande per Quota 103 e Opzione donna prodotte fino al 28 febbraio.

C’è poi da mettere in preventivo la possibilità di godere del trattenimento in servizio. Questa è una questione sulla quale ci sono ulteriori incertezze, dal momento che è una procedura per la quale gli Uffici non hanno ancora avuto indicazioni operative.

Elenco in aggiornamento

In ogni caso l’elenco è soggetto a continui aggiornamento con nuove province, e l’ultimo disponibile è questo che contiene l’elenco del personale che cessa dal 1° settembre 2025 e le sedi presumibilmente disponibili. Come detto però si tratta di elenchi che vanno considerati ancora come provvisori, perché i controlli sono ancora in corso. Potrebbero però alla fine risultare comunque uguali a quelli definitivi.