Mini call veloce sostegno 2025: può partecipare solo chi presenta domanda di assunzione da GPS sostegno nella propria provincia e non è rinunciatario per non avere espresso preferenze esistenti

Tra pochi giorni la soglia di attenzione dei docenti precari dovrà alzarsi notevolmente per sfruttare tutte le occasioni che l’estate offre per l’ottenimento di un ruolo in vista dell’anno prossimo, sia a tempo determinato finalizzato alle supplenze sia a tempo determinato finalizzato al ruolo. E’ il caso dei docenti inseriti nella prima fascia sostegno Gps, che usufruiscono per l’ultimo annodi quel doppio canale di reclutamento, anche se abbastanza limitato.

Le assunzioni finalizzate al ruolo su sostegno

Quel doppio canale di reclutamento da concorsi e da Gps che si vorrebbe estendere in maniera più massiccia anche al posto comune, e di cui si sta dibattendo in Senato da alcune settimane tra analisi in commissione del provvedimento della senatrice Bucalo e audizioni dei sindacati come Anief.

La domanda per le assunzioni a tempo determinato finalizzate al ruolo da Gps sostegno saranno contestualizzate nella domanda per le 150 preferenze in programma a fine luglio ma con date di inizio e fine ancora da ufficializzare da parte del ministero.

In questo senso, è bene ricordare che solo chi presenta domanda di assunzione da GPS sostegno nella propria provincia, potrà poi usufruire di un altro istituto ancora in vigore quest’anno, ma non si sa ancora per quanto. Ci riferiamo alla partecipazione alla procedura di assegnazione incarichi mediante la mini call veloce sostegno.

Come partecipare alla mini call veloce

Al contrario della presentazione della domanda per le max 150 preferenze che vorrà presentata probabilmente a fine luglio, e che durerà due settimane circa, ma domanda per la mini call veloce sostegno si potrà presentare solo a fine agosto (anche in questo caso le date non sono state ancora comunicate dal ministero), ma dovrebbe durare solo 48 ore, se verranno confermate le indicazioni degli anni passati.

Diventa in questo senso fondamentale presentare domanda di assunzione da gps sostegno nella propria provincia, perché soltanto coloro i quali non troveranno posto in essa, e non saranno rinunciatari per non avere espresso delle preferenze esistenti, avranno poi diritto partecipare, se lo vorranno, alla mini call veloce.