Iscrizione ai Corsi Indire sostegno: dal 9 giugno possibile pubblicazione dei bandi per il primo ciclo

La pubblicazione dei primi bandi per i Corsi Indire da parte di Indire stesso e delle Università coinvolte potrebbe avvenire già dal prossimo 9 giugno. Lo sostiene il sindacato Asset Scuola sul suo sito ufficiale. La data è probabile se si considera che il 7 giugno, dopo una proroga concessa dal ministero alle università rispetto alla iniziale scadenza del 3 giugno, si chiuderà la finestra temporale riservata alle facoltà per inviare al ministero le proprie manifestazioni di interesse a organizzare i corsi per la specializzazione sul sostegno di triennalisti e specializzati estero in attesa di riconoscimento.

In attesa del secondo ciclo

Se sarà rispettata la data del 9 giugno 2025 per la pubblicazione dei bandi, a breve sarà possibile avere le idee più chiare circa l’offerta formativa delle diverse Università. Questo consentirà ai docenti interessati di iniziare a iscriversi ai percorsi per diventare insegnanti specializzati sul sostegno entro la fine dell’anno.

Ricordiamo che questo è il primo ciclo di percorsi di specializzazione previsto per il 2025, e che nelle intenzioni del ministero entro la fine del 2025 dovrebbe essere avviato un secondo ciclo utile a far partecipare i triennalisti al momento esclusi perché perfezionano il requisito di servizio solo con l’anno scolastico in corso (non valido per il primo ciclo, ma per il secondo sì).

I posti disponibili

Per i docenti con 3 anni di servizio sono previsti 20.700 posti disponibili divisi in

3.000 posti per la scuola dell’infanzia

12.300 posti per la scuola primaria

3.600 posti per la scuola secondaria di primo grado

1.800 posti per la scuola secondaria di secondo grado

Per i candidati con titolo estero nel primo ciclo ci sono 4.500 posti attivabili divisi in

1.125 posti per la scuola dell’infanzia

1.125 posti per la scuola primaria

1.125 posti per la scuola secondaria di primo grado

1.125 posti per la scuola secondaria di secondo grado