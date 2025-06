Commissari esterni maturità 2025: nomine già da domani 4 giugno, sul sito ufficiale l’avviso “funzioni disponibili a breve”

Si avvicina la fine dell’anno scolastico, e se per molti studenti è un conto alla rovescia verso il sollievo delle vacanze estive, per chi deve sostenere gli esami di maturità 2025 non è altro che uno step di avvicinamento a un impegno non da poco, che poi finalmente sancirà l’uscita definitiva dalla condizione di studente per entrare nel mondo del lavoro o in quello più autonomo universitario.

Domani le nomine

Proprio in vista di questo importante appuntamento, sono in corso le operazioni preliminari per costituire le Commissioni degli esami di stato di II grado per l’anno scolastico 2024/25. Un segnale inequivocabile che la procedura va avanti è il fatto che il sito in cui generalmente vengono pubblicati le nomine riporta l’avviso “funzioni disponibili a breve”.

In questi giorni gli Uffici Scolastici sono impegnati con la conclusione delle rispettive operazioni che consentiranno poi di procedere con le nomine. Probabile che possano arrivare già da mercoledì 4 giugno.

Con queste nomine si conosceranno i nomi dei commissari esterni e del Presidente. In questo modo si potrà considerare completate le commissioni già definite dai consigli di classe con la nomina dei commissari interni.

Tra i papabili per la nomina di commissario esterno ci sono i docenti che hanno presentato la domanda su Istanze online entro lo scorso 9 aprile. Possono essere nominati anche i docenti di sostegno con abilitazione successiva all’assunzione che hanno presentato domanda cartacea entro il 26 aprile. Per quel che riguarda invece il ruolo di presidenti, spetta a docenti e Dirigenti Scolastici che hanno presentato domanda lo scorso 9 aprile e che quindi sono stati inseriti negli appositi elenchi regionali.

L’incarico non si può rifiutare

Non è possibile rifiutare l’incarico di docente inserito nelle commissioni di esame di Stato, a meno che non si rientri in deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.

I commissari esterni saranno convocati per la riunione plenaria il 16 giugno nella sede indicata nella nomina.

Chi ha diritto a non partecipare alla sessione di Esame già dalla seduta plenaria, sarà sostituito. Sarà a quel punto compito degli Uffici Scolastici procedere con la sostituzione facendo riferimento all’elenco elaborato dal SIDI, scegliendo tra i docenti non ancora nominati. In caso di elenco esaurito per la specifica classe di concorso, si può fare ricorso alla messa a diposizione.