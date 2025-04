Corsi Indire sostegno: probabile avvio dopo Pasqua, durata 4 mesi e costo minimo 900 euro

Entro fine aprile dovrebbero prendere il via i Corsi Indire. Decisivo il via libera dei giorni scorsi da parte del Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio per l’inclusione scolastica. Non ci sono ancora date ufficiali, ma è probabile che il ministero possa avviare le procedure subito dopo Pasqua.

Chi può partecipare

I Corsi Indire consentiranno il conseguimento della specializzazione a chi ha conseguito un titolo estero e a chi ha svolto almeno 3 anni di servizio sul sostegno, anche non continuativi, negli ultimi 5 anni.

I corsi, con validità diversa, saranno organizzati direttamente da INDIRE o dalle Università, anche in convenzione con INDIRE.

Per accedere mediante possesso di titolo estero, è necessario avere un riconoscimento in corso, aver aperto un ricorso amministrativo per mancata risposta nei tempi previsti ma aver rinunciato a tutte le altre richieste di riconoscimento per il sostegno.

Possono accedere ai corsi anche coloro i quali hanno maturato almeno tre anni di servizio su sostegno presso scuole statali o paritarie, negli ultimi cinque anni.

Crediti e costi

In caso di posti inferiori alle richieste, avranno priorità i candidati con più anni di servizio, ulteriore priorità sarà data al docente più giovane.

I percorsi dureranno 4 mesi e si svolgeranno in modalità online sincrona. Consentito un massimo il 10% delle ore in asincrono, con laboratori sempre sincroni. Conclusione entro fine anno.

I corsi si divideranno in base al conseguimento dei crediti:

40 crediti: per chi ha 3 anni di servizio

48 crediti: per chi ha titolo estero e nessun anno di servizio in Italia

36 crediti: per chi ha titolo estero e almeno 1 anno di servizio

Tirocinio obbligatorio per i 48 CFU (12 crediti da svolgere in presenza).

Il prezzo dipende dal numero dei crediti rilasciati, si parte da 900 euro per il corso da 36 crediti fino a 1.500 euro per i corsi da 40 o 48 crediti.