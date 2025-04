Specializzazione sostegno: per chi non possiede i requisiti professionali abilitanti, ma con diploma magistrale o laurea utile all’accesso a una classe di concorso, anche senza i 24 CFU

Secondo quanto riportato oggi da Orizzonte Scuola, nei pensieri del ministero per rafforzare il sistema di specializzazione sul sostegno, non ci sarebbero solo i prossimi Corsi Indire, ma anche un’altra idea. Secondo la rivista specializzata sul mondo della suola, negli ultimi mesi si è discusso dell’eventualità di attivare anche un nuovo ciclo del TFA Sostegno.

I requisiti

Sarebbe riservato agli insegnanti non in possesso dei requisiti professionali abilitanti. Per partecipare, sarebbe sufficiente essere in possesso di un diploma magistrale o una laurea utile all’accesso a una classe di concorso. Non solo: non sarebbe richiesto nemmeno il possesso dei 24 CFU.

Questo proprio quando siamo entrati ufficialmente nel mese in cui dovrebbe essere pubblicato il decreto relativo al decimo ciclo del Tfa, previsto per la fine del mese. Se venissero rispettati i tempi, a inizio del mese di maggio sarebbe poi possibile per le università pubblicare i relativi bandi per dare avvio ai tirocini formativi attivi. Più o meno contestualmente ai Corsi Indire, ancora nel pieno del loro iter burocratico di definizione.

Il decreto in arrivo

Per partecipare al prossimo ciclo Tfa Sostegno, dovrebbero essere confermati nel decreto i seguenti requisiti:

Scuola dell’infanzia e primaria

laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria o titolo equipollente riconosciuto;

diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 o titolo equivalente ottenuto all’estero.

Scuola secondaria di I e II grado

abilitazione specifica su classe di concorso o titolo estero equiparato;

laurea magistrale o a ciclo unico idonea all’accesso ad almeno una classe di concorso;

diploma ITP per insegnamento tecnico-pratico.