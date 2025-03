Percorsi abilitanti 30 cfu: riservato agli specializzati, può essere attivato in qualsiasi momento a prescindere dal fabbisogno dei docenti

Non ci sono ancor date ufficiali per l’avvio del secondo ciclo dei percorsi abilitanti per l’anno accademico 2024/2025, ma perfezionati gli ultimi passaggi burocratici, dovrebbe essere possibile iniziare a iscriversi ai corsi per acquisire i cfu di cui si ha necessità. In ogni caso, anche se le date sono tutte da stabilire, è già sicuro che in vista dell’anno accademico 2025/2026 verrà varato un terzo ciclo.

Percorsi abilitanti annuali

Questo perché con l’introduzione della riforma del reclutamento docenti la cui spina dorsale sono appunto i percorsi abilitanti, non ci sarà bisogno di alcun passaggio formale di anno in anno per confermare i percorsi stessi. Così come funziona per il TFA sostegno, il ministero ha già messo in preventivo che ci sarà un ciclo ogni anno accademico, in modo da consentire ai nuovi laureati di abilitarsi e soprattutto di partecipare ai prossimi concorsi scuola. Che, lo ricordiamo, nelle intenzioni del ministero, dopo il tour de force dei concorsi scuola Pnrr ravvicinati (tre con, il terzo in programma tra estate e autunno 2025), prevede un concorso scuola l’anno a partire dal 2026.

Percorsi specifico per chi è specializzato

Chi sta per ottenere la specializzazione con il TFA sostegno in corso, potrebbe in futuro accedere anche a un percorso abilitante da 30 CFU. Si tratta di un percorso pensato appositamente per chi è già specializzato. E’ un percorso che in base alle indicazioni fornite dal ministero, può essere attivato dagli atenei in qualsiasi momento, dal momento che non ha alcuna connessione specifica con il fabbisogno di docenti.