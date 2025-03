Secondo ciclo percorsi abilitanti docenti: pubblicati i bandi e avviate le iscrizioni anche per le classi di concorso in attesa di accreditamento

Dopo essersi sbloccata la questione del secondo ciclo dei percorsi abilitanti all’insegnamento, va registrato un nuovo stop nell’avvio degli stessi, considerato che al momento non ci sono ancora date ufficiali per la partecipazione ai percorsi stessi. Al momento siamo fermi all’autorizzazione da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca per il secondo ciclo che consentirà, tra gli altri, ai docenti che hanno vinto il concorso Pnrr1 di abilitarsi trasformando il contratto da tempo determinato a indeterminato.

Ma ci sono ancora alcuni passaggi necessari da parte del ministero. Uno riguarda i contenuti del decreto n. 156, pubblicato il 24 febbraio 2025, che include 44.283 posti per l’anno accademico 2024/2025. Un’integrazione sarà necessario considerato che il provvedimento attuale comprende solo le classi di concorso e gli enti accreditati nel primo ciclo. Per questo il ministero dovrà provvedere a includere nuove università e ulteriori classi di concorso. Prima l’ANVUR dovrà completare la procedura di valutazione delle richieste di accreditamento presentate dagli atenei.

C’è dunque grande attesa per la pubblicazione dell’elenco completo delle università accreditate. I tempi stringono, perché per i vincitori del concorso PNRR è necessario ottenere l’abilitazione entro il 31 agosto per poter ottenere una cattedra definitiva.

Per questo è necessario che il ministero provveda all’aggiornamento ufficiale nelle prossime settimane per fornire ai docenti interessati il quadro definitivo dell’offerta formativa. Nel frattempo alcune Università hanno pubblicato i bandi e avviato le iscrizioni anche per le classi di concorso in attesa di accreditamento.