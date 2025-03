Posti disponibili docenti 1° settembre 2025: gli elenchi aggiornati per provincia dopo i pensionamenti in attesa di verifica Inps

Prosegue l’aggiornamento dei posti disponibili per docenti e Ata in vista del prossimo anno scolastico, risultato delle domande di pensionamento presentare dai colleghi entro il 21 ottobre scorso. In attesa della fine delle verifiche necessarie, prosegue la pubblicazione da parte degli uffici scolastici provinciali degli elenchi dei posti disponibili a partire dal prossimo 1° settembre 2025.

Le verifiche Inps

Sono come detto in ogni caso posti soggetti a verifica, dl momento che in base alla normativa contenuta all’interno della circolare ministeriale del 25 settembre 2024, l’esito della domanda non verrà ufficializzato prima che si concluda l’accertamento da parte dell’Inps. L’istituto di previdenza ha tempo per completare tutte le verifiche fino al prossimo 22 aprile.

Le questioni in sospeso

Dunque nel prossimo mese abbondante proseguirà la pubblicazione da parte degli uffici scolastici provinciali degli altri posti disponibili, in modo che possa essere aggiornato e consultabile l’elenco da parte dei colleghi interessati. Ma per le liste definitive bisognerà attendere fino a dopo Pasqua. A questi elementi bisogna aggiungere la necessità di attendere l’esito delle domande per Quota 103 e Opzione donna prodotte fino al 28 febbraio. Infine, c’è la possibilità di godere del trattenimento in servizio, su cui gli Uffici non hanno ancora avuto indicazioni operative.