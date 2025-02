Vacanze Carnevale 2025 scuola: le date decise nelle varie regioni

Con l’arrivo del Carnevale, alcune Regioni italiane hanno previsto delle giornate di sospensione delle attività didattiche per permettere agli studenti di godere di un breve periodo di pausa. In Basilicata, Campania, Lombardia e Sardegna le scuole resteranno chiuse il 3 e il 4 marzo, mentre in Piemonte le vacanze inizieranno prima, dall’1 al 4 marzo.

Anche il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e la Provincia di Trento concederanno tre giorni di stop, dal 3 al 5 marzo, offrendo agli studenti qualche giorno in più di riposo. La Provincia di Bolzano, invece, ha previsto il periodo di chiusura più lungo, che si estenderà dall’1 al 9 marzo.

Le vacanze di Carnevale rappresentano un’occasione per studenti e docenti di prendersi una pausa prima del rush finale dell’anno scolastico. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare eventuali aggiornamenti con il proprio istituto scolastico, in quanto le singole scuole potrebbero adottare calendari specifici.