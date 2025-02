Vacanze Carnevale 2025: scuole chiuse per 2-3 giorni, ma non in tutte le regioni

Non sarà il periodo di vacanza più atteso e consistente durante l’anno scolastico, ma in ogni caso anche le vacanze di Carnevale rappresentano una breve ma attesa pausa per studenti e docenti, che potranno godersi qualche giorno di riposo prima delle successive vacanze di Pasqua. Per poi affrontare la parte finale dell’anno scolastico. Le date di chiusura delle scuole per il Carnevale 2025 variano da regione a regione, in base ai rispettivi calendari scolastici stabiliti dalle amministrazioni locali.

Le Regioni che prevedono la chiusura per Carnevale

Non tutte le regioni italiane prevedono un’interruzione delle lezioni in occasione del Carnevale, ma in molte di esse gli studenti potranno beneficiare di qualche giorno di stop. Le scuole chiuderanno nei giorni di giovedì grasso e martedì grasso o, in alcuni casi, estenderanno la pausa anche al lunedì e al mercoledì delle Ceneri.

Tra le regioni che sospendono le lezioni per il Carnevale:

Piemonte : chiusura prevista per il 3 e il 4 marzo 2025;

: chiusura prevista per il 3 e il 4 marzo 2025; Lombardia : nelle scuole che seguono il rito ambrosiano, la sospensione cadrà il 7 e l’8 marzo 2025;

: nelle scuole che seguono il rito ambrosiano, la sospensione cadrà il 7 e l’8 marzo 2025; Veneto e Trentino-Alto Adige : vacanze previste il 3, 4 e 5 marzo 2025;

e : vacanze previste il 3, 4 e 5 marzo 2025; Friuli Venezia Giulia : interruzione delle lezioni il 3 e il 4 marzo 2025;

: interruzione delle lezioni il 3 e il 4 marzo 2025; Provincia di Bolzano: come da tradizione, le scuole saranno chiuse per un’intera settimana, dal 3 al 7 marzo 2025.

Anche altre regioni potrebbero decidere di concedere uno o due giorni di sospensione, a discrezione delle singole istituzioni scolastiche.

Perché alcune scuole chiudono per Carnevale?

La tradizione delle vacanze di Carnevale è particolarmente sentita in alcune aree d’Italia, soprattutto nelle regioni del Nord, dove le celebrazioni carnevalesche sono molto radicate nella cultura locale. I giorni di sospensione permettono agli studenti di partecipare agli eventi e alle manifestazioni organizzate nelle loro città, come sfilate in maschera, spettacoli e feste di piazza.

In altre regioni, invece, non è prevista alcuna chiusura specifica per Carnevale e le scuole restano aperte, proseguendo normalmente con il calendario scolastico. Per avere informazioni dettagliate sulle date di chiusura della propria scuola, è sempre consigliabile consultare il calendario scolastico regionale o il sito ufficiale dell’istituto di riferimento.