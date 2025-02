Interpelli scuola 2025: nuove supplenze disponibili, elenco aggiornato in tempo reale

In virtù della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale 88/2024, le scuole italiane stanno procedendo con la pubblicazione degli interpelli per la ricerca di docenti, come previsto dalle disposizioni del Ministero. In particolare, il processo scatta quando risultano esaurite le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le scuole, non trovando aspiranti nelle graduatorie di istituto, ricorrono a un ulteriore passaggio: il cosiddetto “interpello”.

I link disponibili

Se le GPS sono esaurite e non vi sono aspiranti nelle scuole viciniori, le scuole si vedono costrette a pubblicare gli interpelli, con l’intento di trovare supplenti per il completamento dell’organico. Questi avvisi vengono regolarmente pubblicati sui siti istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali. I link forniti rappresentano solo una selezione degli interpelli disponibili, che ogni giorno vengono aggiornati e integrati.

In particolare, il Ministero ha autorizzato le scuole a procedere con l’acquisizione delle risposte agli interpelli per le supplenze brevi, fino a un massimo di 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria, tramite la modalità MAD (Messa a Disposizione).

Gli avvisi in tempo reale

Per tenere traccia delle numerose opportunità disponibili e per consultare gli avvisi in tempo reale, è possibile visitare le pagine degli Uffici Scolastici, dove vengono continuamente aggiornati gli interpelli.

Gli insegnanti interessati a queste supplenze possono quindi inviare la propria disponibilità, con la speranza di ricevere una chiamata per integrare l’organico in una delle scuole in cerca di docenti.