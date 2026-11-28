Arriva il ponte dell’Immacolata, anticipo delle festività natalizie quest’anno particolarmente interessante per la sua collocazione all’interno del calendario.

Quattro giorni di chiusura

Questo consentirà a molte scuole di restare chiuse per quattro giorni consecutivi in diverse regioni italiane. Quest’anno l’8 dicembre cade infatti di martedì e molti studenti potranno restare a casa anche lunedì 7 dicembre, grazie alla sospensione delle lezioni prevista dai calendari scolastici regionali.

Il ponte è previsto in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma di Trento, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Niente ponte previsto dal calendario regionale, invece, in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Basilicata, Sardegna e provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni si svolgeranno regolarmente lunedì 7 dicembre.

La comunicazione alle famiglie

In ogni caso, studenti e famiglie faranno bene a fare un ulteriore controllo. Infatti anche nelle regioni dove il ponte non è previsto, alcune scuole potrebbero aver deciso autonomamente di sospendere le lezioni. Per conoscere con certezza i giorni di chiusura è quindi necessario consultare il calendario del proprio istituto. L’autonomia delle regioni fa ormai infatti il paio con l’autonomia decisionale, per queste circostanze, anche dei singoli istituti che possono decidere quindi per la sospensione delle lezioni per giornate particolari come questa.

In ogni caso, mancando solo una decina di giorni al possibile ponte, ogni comunicazione dovrebbe essere stata già diramata dai singoli istituti alle famiglie mediante circolare che solitamente viene girata al rappresentante di classe che provvede poi a darne comunicazione a tutte le famiglie mediante i canali che vengono ritenuti più opportuni (il più comune negli ultimi tempi è il gruppo whatsapp di classe che coinvolge tutti i genitori o almeno uno dei due per ciascun alunno).