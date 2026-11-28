«Vannacci punta alla decima, tutte le sue follie nostalgiche… io invece punto alla 14ª: dare la 14ª agli insegnanti, la 14ª agli infermieri, la 14ª alle forze dell’ordine perché qui non c’è una lira e non ce la fanno più ad arrivare alla fine del mese.

Se vinciamo va portata la quattordicesima, che vuol dire un po’ come gli 80 euro: se prendi 1.500 euro sono altri 1.500 euro.

Noi abbiamo tagliato delle spese dello Stato e abbiamo detto: “Le vostre tasse devono tornare in tasca al ceto medio”. 10 milioni di italiani dal mese dopo si sono trovati accreditati 80 euro di sconto fiscale. Oggi 80 euro non basterebbero, io dico facciamo la 14ª mensilità».

Matteo Renzi, leader di Italia Viva ed ex presidente del Consiglio, intervistato da Skuola.net, rilancia la proposta di introdurre una quattordicesima mensilità per insegnanti, infermieri e forze dell’ordine.

Parlando della propria esperienza scolastica e della riforma della Buona Scuola, racconta:

«Io non ho fatto un corso di studi straordinario al liceo: sono andato bene, ma non benissimo. All’esame ho fatto un esame con i controfiocchi… mi danno 60 e posso dirlo: non me li son meritati. Quando sono arrivato a fare la Buona Scuola dissi alla ministra Giannini: “Va tutto bene, però non è giusto che alla maturità uno che fa lo splendido figo all’ultimo momento si prende 60”».

Renzi si rivolge poi ai giovani, sottolineando l’importanza dello studio nell’epoca dell’intelligenza artificiale:

«Al tempo dell’intelligenza artificiale ci sarà più bisogno di studiare, non meno… ci sarà più bisogno di comprendere, di capire. Educare vuol dire tirare fuori la libertà dalle generazioni più giovani.

Senso critico, studiate, siate curiosi, chiedetevi il perché delle cose… non fatevi rinco*****ire dall’algoritmo. L’algoritmo va utilizzato, non bisogna essere schiavi dell’algoritmo».

Sulla necessità di aumentare gli stipendi degli insegnanti, Renzi aveva inoltre dichiarato:

«Chi fa l’insegnante o chi fa l’infermiere lo fa per una vocazione prima che per uno stipendio, però non si mangia con la vocazione, si mangia con lo stipendio.

Una coppia che nella vita insegna oggi arriva alla fine del mese solo se sta attenta, molto attenta».

Matteo Renzi, nell’intervista a Skuola.net e nei precedenti interventi alla Leopolda, affronta il tema degli stipendi dei docenti, propone la quattordicesima e invita i giovani a sviluppare spirito critico e autonomia di pensiero nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale.