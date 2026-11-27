In attesa della pubblicazione del nuovo concorso nazionale da 13.868 posti, sono diverse le procedure selettive per il personale docente attualmente aperte. Si tratta di opportunità che riguardano sia le assunzioni a tempo indeterminato sia gli incarichi a termine, promosse da amministrazioni comunali e provinciali.

Concorso straordinario docenti a Trento

Particolarmente interessante è il concorso straordinario indetto dalla Provincia autonoma di Trento per le assunzioni a tempo indeterminato di docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il bando, pubblicato l’11 novembre 2026, riguarda 14 classi di concorso. Tra i requisiti richiesti figurano l’abilitazione all’insegnamento, tre anni di servizio e l’inserimento nelle graduatorie di istituto della provincia di Trento valide per il triennio 2024-2027.

Gli aspiranti interessati hanno tempo fino all’11 dicembre 2026 per presentare domanda. La documentazione è disponibile sul portale Vivoscuola.

Assunzioni di insegnanti nella scuola dell’infanzia

Diverse opportunità riguardano anche gli insegnanti della scuola dell’infanzia. Il Comune di Riccione ha pubblicato una selezione per dieci posti a tempo determinato, con scadenza fissata al 29 novembre.

Il Comune di Forlì ha invece indetto un concorso per l’assunzione di un insegnante della scuola dell’infanzia a tempo indeterminato. Le domande potranno essere presentate entro il 7 dicembre.

Un’analoga opportunità arriva dal Comune di Sant’Ilario d’Enza, che ha bandito un concorso per un posto a tempo indeterminato, con scadenza il 18 dicembre 2026.

Selezione per soli titoli a Trieste

Da segnalare, infine, la procedura del Comune di Trieste finalizzata alla costituzione di un elenco fuori graduatoria per gli insegnanti delle scuole dell’infanzia. La selezione avviene per soli titoli, con termine per la presentazione delle domande fissato al 31 dicembre 2026.